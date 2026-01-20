Днес се очаква Румен Радев да внесе оставката си в Конституционния съд

Президентът Румен Радев подаде оставка пред Конституционния съд. Това обяви самият държавен глава в обръщение към народа в понеделник в 19:00 часа.

Съгласно Конституцията, пълномощията на президента се прекратяват след установяване от Конституционния съд на обстоятелствата, посочени в акта за оставката. До този момент в историята на България не е имало случай президент да се оттегли доброволно преди края на мандата си.

Съществува обаче прецедент с вицепрезидент от 1993 година. Тогава Блага Димитрова сама поиска да напусне поста си година след встъпването си като заместник на Желю Желев.

Практиката показва, че решение на Конституционния съд по подадена оставка се взема в срок до една седмица. В подобни производства не се събират доказателства, не се изискват становища и не се изслушват страните. Затова и очакванията са в рамките на дни съдът да постанови решение за прекратяване на пълномощията на Румен Радев.

След влизането му в сила, вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата – до 21 януари 2027 година.