НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Днес се очаква Румен Радев да внесе оставката си в Конституционния съд

          20 януари 2026 | 07:32 230
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът Румен Радев подаде оставка пред Конституционния съд. Това обяви самият държавен глава в обръщение към народа в понеделник в 19:00 часа.

          - Реклама -

          Съгласно Конституцията, пълномощията на президента се прекратяват след установяване от Конституционния съд на обстоятелствата, посочени в акта за оставката. До този момент в историята на България не е имало случай президент да се оттегли доброволно преди края на мандата си.

          Съществува обаче прецедент с вицепрезидент от 1993 година. Тогава Блага Димитрова сама поиска да напусне поста си година след встъпването си като заместник на Желю Желев.

          Румен Радев свиква спешна среща на екипа си преди обръщението към нацията Румен Радев свиква спешна среща на екипа си преди обръщението към нацията

          Практиката показва, че решение на Конституционния съд по подадена оставка се взема в срок до една седмица. В подобни производства не се събират доказателства, не се изискват становища и не се изслушват страните. Затова и очакванията са в рамките на дни съдът да постанови решение за прекратяване на пълномощията на Румен Радев.

          След влизането му в сила, вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата – до 21 януари 2027 година.

          „Според Конституцията, при подаване на оставка от президента, предсрочно се прекратяват неговите правомощия. Този факт подлежи на констатиране от Конституционния съд. Това е всичко. Вицепрезидентът встъпва в тази длъжност до края на мандата и това става по силата на Конституцията. Срок не е посочен, както при повечето производства, но едва ли е необходимо много време. Такъв въпрос може да бъде решен в рамките на дни“, обясни конституционният съдия Янаки Стоилов.

          Президентът Румен Радев подаде оставка пред Конституционния съд. Това обяви самият държавен глава в обръщение към народа в понеделник в 19:00 часа.

          - Реклама -

          Съгласно Конституцията, пълномощията на президента се прекратяват след установяване от Конституционния съд на обстоятелствата, посочени в акта за оставката. До този момент в историята на България не е имало случай президент да се оттегли доброволно преди края на мандата си.

          Съществува обаче прецедент с вицепрезидент от 1993 година. Тогава Блага Димитрова сама поиска да напусне поста си година след встъпването си като заместник на Желю Желев.

          Румен Радев свиква спешна среща на екипа си преди обръщението към нацията Румен Радев свиква спешна среща на екипа си преди обръщението към нацията

          Практиката показва, че решение на Конституционния съд по подадена оставка се взема в срок до една седмица. В подобни производства не се събират доказателства, не се изискват становища и не се изслушват страните. Затова и очакванията са в рамките на дни съдът да постанови решение за прекратяване на пълномощията на Румен Радев.

          След влизането му в сила, вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността президент до края на мандата – до 21 януари 2027 година.

          „Според Конституцията, при подаване на оставка от президента, предсрочно се прекратяват неговите правомощия. Този факт подлежи на констатиране от Конституционния съд. Това е всичко. Вицепрезидентът встъпва в тази длъжност до края на мандата и това става по силата на Конституцията. Срок не е посочен, както при повечето производства, но едва ли е необходимо много време. Такъв въпрос може да бъде решен в рамките на дни“, обясни конституционният съдия Янаки Стоилов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Жълт код и „ледени дни“ в Северна България: студът се задържа

          Дамяна Караджова -
          Жълт код за студено време е обявен за цяла Северна България заради много ниските температури.
          Война

          Комбинирана руска атака по Киев остави квартали без ток и вода при минусови температури

          Дамяна Караджова -
          Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев през изминалата нощ.
          Свят

          Военни самолети на САЩ и Канада пристигат в Гренландия

          Дамяна Караджова -
          Самолети на американско-канадското военно командване се очаква „да пристигнат скоро“ в Гренландия
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions