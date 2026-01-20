Еди Рама е приел поканата на Тръмп да участва в Съвета за мир за Газа 

Албанският премиер Еди Рама обяви, че е приел поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп да участва в Съвета за мир за възстановяването на Газа, предаде АТА.

Рама заяви, че Албания е напълно готова да допринесе за тази ключова инициатива и да се включи активно в колективните усилия за превръщане на визията в реални действия.

Той подчерта, че страната му твърдо застава до Съединените щати във всички усилия за насърчаване на мира, сигурността и конструктивното глобално ангажиране, като изрази готовност да работи за успеха на мисията на Съвет за мир за възстановяването на Газа.

Албанският министър-председател уточни още, че в близко време ангажиментът ще бъде внесен за одобрение в албанския парламент, с което участието на страната да получи официална институционална подкрепа.