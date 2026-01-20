НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Еди Рама е приел поканата на Тръмп да участва в Съвета за мир за Газа 

          20 януари 2026 | 20:10 50
          Снимка: Olivier Matthys / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Албанският премиер Еди Рама обяви, че е приел поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп да участва в Съвета за мир за възстановяването на Газа, предаде АТА.

          - Реклама -

          Рама заяви, че Албания е напълно готова да допринесе за тази ключова инициатива и да се включи активно в колективните усилия за превръщане на визията в реални действия.

          Той подчерта, че страната му твърдо застава до Съединените щати във всички усилия за насърчаване на мира, сигурността и конструктивното глобално ангажиране, като изрази готовност да работи за успеха на мисията на Съвет за мир за възстановяването на Газа.

          Албанският министър-председател уточни още, че в близко време ангажиментът ще бъде внесен за одобрение в албанския парламент, с което участието на страната да получи официална институционална подкрепа.

          Албанският премиер Еди Рама обяви, че е приел поканата на президента на САЩ Доналд Тръмп да участва в Съвета за мир за възстановяването на Газа, предаде АТА.

          - Реклама -

          Рама заяви, че Албания е напълно готова да допринесе за тази ключова инициатива и да се включи активно в колективните усилия за превръщане на визията в реални действия.

          Той подчерта, че страната му твърдо застава до Съединените щати във всички усилия за насърчаване на мира, сигурността и конструктивното глобално ангажиране, като изрази готовност да работи за успеха на мисията на Съвет за мир за възстановяването на Газа.

          Албанският министър-председател уточни още, че в близко време ангажиментът ще бъде внесен за одобрение в албанския парламент, с което участието на страната да получи официална институционална подкрепа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Държавата влиза като инвеститор в проучването за нефт и газ в блок „Хан Аспарух“ в Черно море

          Красимир Попов -
          Премиерът Росен Желязков ще присъства на подписването на споразумение за участие на държавата чрез Български енергиен холдинг (БЕХ) в проучването на нефт и природен...
          Общество

          Основен свидетел за купуване на гласове се оплака, че е пребит от бившия кмет на Гурково и неговия син

          Красимир Попов -
          Бившият кмет Мариан Цонев и неговият син Георги Цонев са обвинени в побой над местен жител, който твърди, че нападението е извършено с цел...
          Политика

          ЕС предлага нови забрани за износ на технологии за дронове и ракети към Иран

          Красимир Попов -
          Европейският съюз предложи да бъде забранен износът на допълнителни ключови технологии за дронове и ракети към Иран след смъртоносните репресии срещу протестиращи в страната....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions