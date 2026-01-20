ЕС предлага нови забрани за износ на технологии за дронове и ракети към Иран

Европейският съюз предложи да бъде забранен износът на допълнителни ключови технологии за дронове и ракети към Иран след смъртоносните репресии срещу протестиращи в страната. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Европа застава в пълна солидарност с храбрите жени и мъже на Иран, които рискуват живота си, за да изискват свобода за себе си и за бъдещите поколения“, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X.

„Днес предлагаме да забраним допълнителния износ на ключови технологии за дронове и ракети", добави тя.

По думите ѝ ЕС подготвя и нови санкции срещу лица, отговорни за „продължаващите и брутални репресии“ срещу протестите, които разтърсиха Ислямската република. Тези демонстрации се разглеждат като най-сериозното предизвикателство пред иранското ръководство от години насам.

Пълният мащаб на насилието става ясен постепенно, тъй като Иран е под безпрецедентно прекъсване на интернет, продължаващо вече 11 дни, което силно ограничава достъпа до информация.

Въпреки това неправителствената организация „Ирански човешки права“ съобщи, че е потвърдила смъртта на 3 428 протестиращи, убити от силите за сигурност. Местни медии и наблюдатели посочват, че арестите продължават, независимо от засилващия се международен натиск.

До момента Европейски съюз вече е наложил санкции срещу няколкостотин ирански официални лица заради репресиите срещу предишни протестни движения, както и заради подкрепата на Техеран за войната на Русия срещу Украйна. Блокът вече е забранил и износа за Иран на редица компоненти, които могат да бъдат използвани в производството на дронове и ракети.