НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Фалшиви 100 евро за сметка за вода: Задържаха мъж в село Замфирово за опи за измама

          20 януари 2026 | 11:53 150
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          21-годишен мъж е платил сметката си за вода с фалшива банкнота от 100 евро, съобщиха от полицията. Случаят е разкрит след сигнал, подаден на 19 януари от инкасатор към ВиК – Берковица.

          - Реклама -

          По информация на органите на реда, плащането е извършено в село Замфирово, където инкасаторът е установил, че получената сума е неистинска банкнота. След подадения сигнал младият мъж е задържан и е направил самопризнания.

          Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и марихуана в кръвта Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и марихуана в кръвта

          В хода на разследването е установено, че съпричастност към деянието има и 38-годишен мъж от същото село. При извършена проверка у него са открити три неистински банкноти с номинал по 100 евро. Той също е арестуван.

          По-късно е задържан и 37-годишният му брат, у когото също са намерени фалшиви банкноти от по 100 евро.

          По случая се води разследване, като се изяснява произходът на неистинските пари и дали тримата мъже са свързани с други подобни престъпления.

          21-годишен мъж е платил сметката си за вода с фалшива банкнота от 100 евро, съобщиха от полицията. Случаят е разкрит след сигнал, подаден на 19 януари от инкасатор към ВиК – Берковица.

          - Реклама -

          По информация на органите на реда, плащането е извършено в село Замфирово, където инкасаторът е установил, че получената сума е неистинска банкнота. След подадения сигнал младият мъж е задържан и е направил самопризнания.

          Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и марихуана в кръвта Директорът на Национален парк „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол и марихуана в кръвта

          В хода на разследването е установено, че съпричастност към деянието има и 38-годишен мъж от същото село. При извършена проверка у него са открити три неистински банкноти с номинал по 100 евро. Той също е арестуван.

          По-късно е задържан и 37-годишният му брат, у когото също са намерени фалшиви банкноти от по 100 евро.

          По случая се води разследване, като се изяснява произходът на неистинските пари и дали тримата мъже са свързани с други подобни престъпления.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Карлово и германският Зеехайм-Югенхайм официално се побратимиха

          Георги Петров -
          Кметовете на Карлово и германския град Зеехайм-Югенхайм официализираха партньорството между двете общини с подписването на меморандум за побратимяване. Историческият акт бе извършен на 16...
          Политика

          Иво Инджов: Не е подбран точният момент за оставката на Радев

          Росица Николаева -
          "Ако Румен Радев беше скочил наесен, щяха да му остават няколко месеца до края на мандата. Тогава щеше най-вероятно да се е провалило едно следващо Народно...
          България

          Емил Йотовски: Какво може да направи нов играч в напълно покварена изборна машина?

          Катя Илиева -
          Слонът в стаята, който до вчера не забелязвахме, придоби плътност. Президентът, или вече експрезидентът, излезе на политическия тепих. Предполагам, решението е добре премислено, защото...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions