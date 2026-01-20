Фалшиви 100 евро за сметка за вода: Задържаха мъж в село Замфирово за опи за измама

21-годишен мъж е платил сметката си за вода с фалшива банкнота от 100 евро, съобщиха от полицията. Случаят е разкрит след сигнал, подаден на 19 януари от инкасатор към ВиК – Берковица.

По информация на органите на реда, плащането е извършено в село Замфирово, където инкасаторът е установил, че получената сума е неистинска банкнота. След подадения сигнал младият мъж е задържан и е направил самопризнания.

В хода на разследването е установено, че съпричастност към деянието има и 38-годишен мъж от същото село. При извършена проверка у него са открити три неистински банкноти с номинал по 100 евро. Той също е арестуван.

По-късно е задържан и 37-годишният му брат, у когото също са намерени фалшиви банкноти от по 100 евро.

По случая се води разследване, като се изяснява произходът на неистинските пари и дали тримата мъже са свързани с други подобни престъпления.