          Фидан и Рубио са обсъдили „Съвета за мир“ в Газа и ситуацията в Сирия

          20 януари 2026 | 22:01 80
          Снимка: AA.com.tr
          Турският външен министър Хакан Фидан и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са обсъдили по телефона последните развития в Сирия, както и предложената от Вашингтон инициатива „Съвет за мир“ за ивицата Газа, съобщи TRT World.

          Разговорът е проведен на 19 януари, като информацията е потвърдена от турски дипломатически източници. Към момента не бяха оповестени допълнителни детайли за съдържанието на дискусията.

          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е сред световните лидери, поканени от президента на САЩ Доналд Тръмп да се присъединят към новосъздадения „Съвет за мир“.

          На 16 януари Белият дом официално обяви учредяването на Съвета, едновременно с одобрението на Националния комитет за администрацията на Газаедин от четирите органа, предвидени да управляват преходния период в анклава.

          Очаква се „Съветът за мир“, който ще бъде оглавен от Тръмп и ще включва около 15 световни лидери, да наблюдава работата на все още несформирано палестинско технократско правителство и да контролира процеса по възстановяването на Газа.

          Сред държавите, които се очаква да участват в Съвета, са Турция, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудитска Арабия, Катар и Египет.

          Бившият специален пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов ще изпълнява ролята на представител на „Съвета за мир“ на място в региона.

