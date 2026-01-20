Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи ясно и категорично предупреждение към американския президент Доналд Тръмп от трибуната на Световния икономически форум в Давос. Тя заяви, че Европейският съюз е готов за твърда реакция срещу многократните заплахи от страна на Вашингтон, свързани с Гренландия и налагането на нови мита.

В речта си пред световните лидери Фон дер Лайен подчерта важността на трансатлантическото партньорство, но и необходимостта от взаимно уважение. Тя предупреди, че ерозията на доверието между дългогодишните партньори обслужва единствено интересите на трети страни.

„Смятаме американския народ не само за наш съюзник, но и за наш приятел. Постепенното влошаване на двустранните ни отношения ще е от полза само за нашите съперници, които сме решени да държим настрана“, заяви председателят на ЕК.

Геополитическите сътресения от последно време налагат курс към по-голяма автономност на Стария континент. Според Фон дер Лайен ситуацията принуждава Европейския съюз да изгради нова, по-независима Европа. „Ще се възползваме от тази възможност само когато осъзнаем, че тази промяна е постоянна“, отбеляза тя в своето обръщение.

Конкретен повод за напрежението са плановете на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия и заплахите за икономически санкции срещу държавите, които се противопоставят на намеренията му. В отговор на това Европейската комисия вече работи по ново законодателство, целящо усилване на арктическата отбрана.

Фон дер Лайен определи предложените от Тръмп мита като стратегическа грешка, „особено между дългогодишни съюзници.“

По време на форума бе повдигнат и въпросът за надеждността на американския президент като партньов в преговорите. Председателят на Комисията припомни, че Тръмп се е съгласил да не налага повече мита на държави членки на ЕС, но действията му поставят това под съмнение.

Тя акцентира върху търговското споразумение между ЕС и САЩ, сключено през юли миналата година, като призова за спазване на поетите ангажименти.

„Европейският съюз и САЩ сключиха търговско споразумение през юли миналата година. И в политиката, както и в бизнеса, сделката си остава сделка. Когато приятели се си стиснат ръцете, това трябва да означава нещо“, завърши Урсула фон дер Лайен.