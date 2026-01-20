FT: Бурята около Гренландия оставя на заден план гаранциите за сигурност за Украйна в Давос

Лидерите и делегациите на ЕС, които се срещат с президента на САЩ Доналд Тръмп и негови представители в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, планират да пренасочат фокуса си от Украйна към Гренландия, съобщава Financial Times. Изданието отбелязва, че европейските лидери първоначално са планирали да се опитат да убедят президента на САЩ Доналд Тръмп да предостави гаранции за сигурност за следвоенна Украйна.

Но бурята около желанието на Тръмп да анексира Гренландия ескалира от двустранен спор в най-сериозната заплаха за НАТО от десетилетия.

Европейски дипломат заяви, че лидерите на ЕС и техните делегации, планирани да се срещнат с Тръмп и американски представители в Давос, „късат бележките си“. Според източника, те ги заменят с „моркови и тояги“ – тоест как Брюксел може да отговори на тарифите на Тръмп, заедно с предложения за деескалация.

„Как можете да седнете с този човек (Тръмп – бел. ред.) и да обсъждате гаранциите му за сигурност за Украйна? Не може да му се вярва, освен ако не изключите реалността“, сподели дипломатът.

В Давос се е провела среща на западни съветници по националната сигурност, първоначално свикана, за да обсъди Украйна, но фокусът в крайна сметка се е изместил към Гренландия.

В същото време, се отбелязва статията, има и такива в ЕС, които са оптимисти и вярват, че Тръмп е отправял празни заплахи и преди. В нея се посочва, че Европа е преживяла подобни моменти през последната година, но в крайна сметка е намерила начин да го принуди да отстъпи.