      вторник, 20.01.26
          FT: Европа започна да се съмнява в идеята за изпращане на войски в Гренландия

          20 януари 2026 | 19:01
          Някои европейски дипломати в частни разговори все по-често изразяват съмнения дали изпращането на войски в Гренландия не е било твърде провокативно, съобщава Financial Times. „Бързането с разполагането на войски може би не е било най-добрата идея от гледна точка на запазване на спокойствие. Ясно е, че Тръмп е разчел погрешно намеренията“, казва един от източниците на вестника.

          Според друг дипломат, изявленията на страните, изпращащи войските си на острова, са били твърде „неясни“: „Както разбрахме, целта е била да покажем, че ни е грижа за арктическата сигурност. Но се опасяваме, че Тръмп може да е възприел това като опит да се защитим от него“.

          FT отбелязва, че датски служители твърдят, че разполагането на войски е било предшествано от „месеци безплодна дипломация“ с Вашингтон. Вестникът също така отбелязва, че един британски войник, двама финландски войници и няколко десетки войници от Дания, Германия и Франция са били изпратени на ученията в Гренландия.

