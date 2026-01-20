НА ЖИВО
          Георги Кабаков ще свири мач от Лига Европа

          Пловдивчанинът е изпратен от УЕФА на скандинавското дерби Бран (Норвегия) – Мидтиланд (Дания), което ще се играе на „Бран Стадион“ от 19:45 часа на 22-и януари

          20 януари 2026 | 14:21 150
          Най-добрият български съдия Георги Кабаков получи престижно назначение в 7-ия кръг на турнира Лига Европа в четвъртък. Пловдивчанинът е изпратен от УЕФА на скандинавското дерби Бран (Норвегия) – Мидтиланд (Дания), което ще се играе на „Бран Стадион“ от 19:45 часа на 22-и януари.

          Не само Кабаков, а цялата съдийска бригада е от българи. Асистенти на страничните линии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Радослав Гидженов ще бъде четвърти съдия. Драгомир Драганов ще бъде главен ВАР-съдия, отговарящ за видеоповторенията, а Никола Попов ще бъде негов асистент.

          Дежурен делегат на УЕФА ще бъде Давидс Исаковс от Латвия, а за съдийски наблюдател е изпратен Мартин Ивнгварсон от Швеция.

          Бран преди мача е на 22-о място в общото класиране с 8 точки и една победа над датчаните почти им гарантира участие в елиминациите, дори от плейофния кръг. „Червено-черните“ от датския град Хернинг пък са тоталната сензация на турнира, като заемат 2-ото място с 15 точки, колкото имат лидерите Лион и Астън Вила.

          За Кабаков тази среща ще бъде под номер 8 в Европа през този сезон. Любопитното е, че 39-годишният пловдивчанин вече ръководи един мач на Мидтиланд и това беше победата над Макаби (Тел Авив) с 3:0 на 23-и октомври.

