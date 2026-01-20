Георги Кадиев: Хубаво е, че Радев се реши, поне няма да е още от същото

- Реклама -

У нас, Радев най-после се реши. Сега започва трудното. БСП са най-големият губещ, после Възраждане и малките. Опасявам се, че Радев ще изпере в процеса ПП-ДБ, както те изпраха Борисов. Но е хубаво, че Радев се реши, поне няма да е още от същото. Тепърва ще анализираме. Това написа във Фейсбук Георги Кадиев – бивш зам.-министър на финансите и ексдепутат от БСП. Ето как бившият политик описа процесите у нас и по света:

В Европа, съвместно изявление на финансовите министри на Германия и Франция: „Изнудването между съюзници от 250 години, изнудването между приятели е очевидно неприемливо. Европа трябва да заяви ясно: границата е достигната!“ А? Тези са били съюзници и по времето на Хитлер?

• В САЩ, Тръмп изпрати безумно писмо на норвежкия премиер Йонас Гар Сторе: „Скъпи Йонас, имайки предвид, че страната ти реши да не ми даде Нобелова награда за мир въпреки това, че спрях 8+ войни, нямам задължението да мисля само за мир, макар това винаги да е преобладаващо, но мога да помисля кое е добре за САЩ. Дания не може да защитава тази територия от Русия или Китай, а и защо да имат право на собственост? Няма писмени документи, само една тяхна лодка е акостирала там преди стотици години, но и наши лодки са акостирали.“ Казано накратко, понеже не ми дадохте Нобел-а, ще ви взема Гренландия… Тръмп дали се интересува от о-в Болшевик? Ние ще му го дадем веднага.

• Също в САЩ, Тръмп иска от държавите да платят 1 млрд. долара в брой, за да си осигурят постоянно членство в Съвета за мир. Парите ще отидат за възстановяване на Газа. Тези, които не платят, ще имат тригодишен мандат, който ще се подновява само ако Тръмп одобри. Тръмп лично ще председателства Съвета. Той ще контролира поканите, ще одобрява дневния ред, ще контролира средствата и ще подписва всяко решение. Никое решение не влиза в сила без неговото одобрение. Неговите решения могат да бъдат спрени само с 2/3 от гласовете. След като три държави подпишат, Съветът за мир става официална международна организация – извън ООН, която Тръмп непрекъснато атакува. Израел не е поканен, Канада и Русия мислят, Унгария се съгласи, Казахстан се съгласи, Европа засега мисли. Нас няма какво да ни питат, ние милиард за тази щуротия няма да дадем.

• В Германия, канцлерът Мерц след изпращането на 134 войници в Гренландия и срамното им връщане ден по-късно: „Администрацията на САЩ призова за по-голямо влияние над Гренландия, позовавайки се на сигурността в Далечния север. Споделяме тази оценка, че европейските партньори от НАТО трябва да направят повече там, тъй като това е споделен трансатлантически интерес. Бундесверът завърши разузнавателна мисия за проучване на евентуално участие и решенията за участието на Германия в многонационална рамка ще бъдат взети своевременно.“ Успокоих се, те били на разузнаване там.

• В ЕС, американската стратегия е брилянтна: откъсна Европа от Русия, чиято евтина енергия захранваше индустрията ни, изпрати всички европейски оръжия в Украйна, за да няма Европа защита, и сега Тръмп ще ни изяде един по един.

• В Канада, премиерът Карни заяви, че Отава е получила и е приела по принцип покана да се присъедини към предложения от Тръмп Съвет за мир за Газа, но официалното приемане зависи от хуманитарния достъп, като каза: „Все още нямаме безпрепятствени потоци от помощ, потоци от хуманитарна помощ в голям мащаб за хората в Газа. Това е предварително условие за напредък по този въпрос.“ В разговор с репортери в Доха Карни каза, че ключови детайли за съвета остават нерешени, включително неговата структура, операции и финансиране, и подчерта, че всеки канадски принос трябва да има „максимално въздействие“.

• В САЩ, бившият съветник на Тръмп в първия му мандат Джон Болтън: „Помислете какво означава за Съединените щати да нахлуят в съюзник като Дания. Следващата ли е Канада? Великобритания? Испания? Какво дава на Тръмп идеята, че единственият начин да се справи с една от най-приятелските страни към Америка от 250 години насам е чрез военни заплахи?“ Опозицията вътре в САЩ срещу Тръмп се обостря.

• Отново в САЩ, в интервю Рубио потвърди, че ако Джей Ди Ванс е кандидатът за президент през 2028, той няма да се кандидатира срещу него, а ще го подкрепи напълно. Рубио вероятно ще бъде вицепрезидентът на Ванс.

• В Дания, страната десетилетия чакаше да я нападне Русия, накрая ще я нападне САЩ. Не е ли парадоксално?

• В Украйна, Русия бомбардира енергийна инфраструктура и огромни части от Киев и страната са без ток при ужасни температури. Нищо ново, всъщност. През зимата на 2015 Украйна спря 75% от електричеството на населението на Крим, като взриви електропроводи. Тогава една пивоварна в Лвов кръсти марката си тъмна бира „Крим през нощта“. Сега сигурно има и „Киев през нощта“.

• Във Великобритания, Найджъл Фараж за Тръмп: „Неговите заплахи за Гренландия са много болезнени за нас. Ще поговоря с американската администрация. Това, което Тръмп каза, е грешно, много ни боли, ние сме с Америка от години. Това не е начинът, по който приятелите се отнасят един към друг. Няма да ни принудят да мълчим за Гренландия.“ Изненадващо разумни думи.

• В Беларус, опозиционната лидерка Мария Колесникова критикува ЕС, че не е водил диалог с Александър Лукашенко, което според нея е довело до изолация на Беларус и по-тясното му обвързване с Русия, увеличавайки рисковете за сигурността на Европа. Тя подчерта, че Брюксел е изостанал от САЩ в опитите за разговори и твърди, че Лукашенко реагира на икономически стимули. Как няма да реагира, кой отказва пари?

• В Чехия, лидерът на СПД Томио Окамура се противопостави на продажбата на изтребители L-159 на Украйна, аргументирайки се, че самолетите все още са на въоръжение в чешките ВВС и сделката носи финансов риск. Вероятно премиерът Бабиш ще заеме сходна позиция, за да не наруши коалиционния баланс, въпреки че това би охладило отношенията с Украйна.

• Отново в Чехия, правителството планира в рамките на до две години да увеличи държавния контрол върху енергийната компания ЧЕЗ, като крайната цел е пълна собственост. Министърът на енергетиката Хавличек твърди, че това няма да натовари бюджета, но липсата на конкретика поражда опасения за сериозни пазарни сътресения и по-силна държавна намеса в ценообразуването на енергията.

• В Грузия, медии, близки до управляващите, обвиниха германския посланик Петер Фишер, че е насърчавал опозиционни активисти да следват „ирански сценарий“ на протести и е обещавал финансиране. Фишер отхвърли обвиненията като дезинформация, а ЕС и Германия изразиха подкрепа за него.

• В Сърбия, унгарската MOL и „Газпром нефт“ са се договорили по ключовите параметри за продажбата на руския дял в сръбската петролна компания NIS, като Сърбия ще увеличи участието си, а инвеститори от ОАЕ също ще се включат. Сделката е обвързана с одобрение от САЩ заради санкциите, но се очаква зелена светлина, предвид добрите отношения между Тръмп и Орбан. Чакам да видя дали Орбан ще се договори и за Лукойл- Нефтохим.

• Отново в Сърбия, студентски протести настояват за лустрация, прилагане на закона за произход на имуществото и предсрочни избори, като се подготвят за евентуален вот в края на годината. Въпреки силната обществена подкрепа, управляващата партия вероятно ще запази значителна електорална база, а студентите се очертават като важен, но не доминиращ политически фактор.

• В Украйна, Преговорите между Украйна и САЩ за мир и бъдещи гаранции за сигурност продължават, като се очакват нови срещи в Давос. Зеленски обвинява Русия в липса на интерес към дипломация и в подготовка на удари по ядрена инфраструктура, докато САЩ оказват натиск за териториални отстъпки, които Киев засега отказва.

• В Естония, правителството потвърди участието си в датско военно учение в Гренландия, въпреки заплахите на Тръмп за по-високи мита, като подчерта, че военните ангажименти не трябва да се обвързват с търговията. Страната значително увеличава разходите си за отбрана, които през 2026 г. ще достигнат над 5% от БВП.

Сега знаете повече за света във вторник, както аз го виждам.