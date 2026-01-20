НА ЖИВО
          Гръцките фермери премахнаха блокадите на четири места в Северна Гърция

          20 януари 2026 | 22:07
          Земеделци от четири пътни блокади в Северна Гърция демонтираха барикадите си след срещата с премиера Кириакос Мицотакис на 19 януари, съобщи „Катимерини“.

          Сред първите, които напуснаха блокадите, бяха протестиращите на кръстовището „Зелени светлини“ в източната част на Солун, както и на възела Ниселио в област Иматия. Земеделците от Дервени, край Солун, също започнаха да се изтеглят с тракторите си, но обявиха, че планират по-късно да се съберат отново на блокадата при Малгара, близо до Солун, за да решат как да продължат действията си.

          В Арта, в северозападната част на Гърция, земеделците сложиха край на 50-дневната блокада на Йонийската магистрала, като организираха автопоход през центъра на града.

          Вангелис Бетсас, председател на Земеделската федерация на Арта и участник в срещата с премиера, заяви, че протестите на земеделците няма да спрат, но ще продължат в други форми.

