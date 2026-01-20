НА ЖИВО
          Грипната вълна се разширява: Бургас става третата област с извънредни мерки

          20 януари 2026 | 08:50
          Дамяна Караджова
          Разпространението на грипа в страната продължава, като Бургас предстои да бъде обявена за зона с грипна епидемия. Така областта става третата в страната след Варна и Добрич, в която се въвеждат противоепидемични мерки. Ограниченията влизат в сила от 22 януари и ще важат до края на месеца.

          Решението беше взето на заседание на областния противоепидемичен щаб в Бургас, проведено вчера. В рамките на мерките учениците преминават към онлайн обучение, преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации, както и свижданията в болниците.

          Грипната вълна се разширява: Бургас пред риск от грипна епидемия Грипната вълна се разширява: Бургас пред риск от грипна епидемия

          Междувременно грипната епидемия във Варна е удължена с още една седмица, като мерките там ще останат в сила до 26 януари.

          Висока заболеваемост от грип и остри респираторни инфекции се отчита и в други части на страната. Сред областите с тревожни нива остават Силистра, Хасково, Ямбол, Габрово и Перник, където ситуацията продължава да се следи от здравните власти.

