Грипната вълна се разширява: Бургас става третата област с извънредни мерки

Разпространението на грипа в страната продължава, като Бургас предстои да бъде обявена за зона с грипна епидемия. Така областта става третата в страната след Варна и Добрич, в която се въвеждат противоепидемични мерки. Ограниченията влизат в сила от 22 януари и ще важат до края на месеца.

Решението беше взето на заседание на областния противоепидемичен щаб в Бургас, проведено вчера. В рамките на мерките учениците преминават към онлайн обучение, преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации, както и свижданията в болниците.

Междувременно грипната епидемия във Варна е удължена с още една седмица, като мерките там ще останат в сила до 26 януари.

Висока заболеваемост от грип и остри респираторни инфекции се отчита и в други части на страната. Сред областите с тревожни нива остават Силистра, Хасково, Ямбол, Габрово и Перник, където ситуацията продължава да се следи от здравните власти.