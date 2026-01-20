Губернаторът на Калифорния: Европейските лидери изглеждат жалки, да им раздадем наколенки, за да се кланят на тиранозавъра Тръмп

На форума в Давос, губернаторът на Калифорния остро критикува европейците за това, че „угаждат“ на американския президент, наричайки ги „жалки“ и призовавайки за по-голяма съпротива срещу „тиранозавъра“ Тръмп, предава Politico.

В кулоарите на форума, Гавин Нюсъм, един от водещите кандидати на Демократическата партия за следващите президентски избори, заяви, че американските и европейските лидери показват слабост и на практика са съучастници в действията на Тръмп, вместо да му се противопоставят.

„Вече не мога да толерирам това съучастие на хората, които се подчиняват. Трябваше да донеса куп наколенки за всички световни лидери. Да раздавам корони, Нобелови награди. Просто е жалко. И се надявам хората да разберат колко жалки изглеждат на световната сцена“, цитира Politico думите на Нюсъм.

Той вярва, че, по думите му, Тръмп реагира изключително на сила, а не на опити за преговори: „Тръмп е тиранозавър. Ако се чифтосвате с него, той ще ви изяде. И трябва да му се противопоставите“, заяви губернаторът, призовавайки европейците да „останат силни, твърди и обединени“.

„Аз представлявам най-малко благосклонния към Тръмп щат в Америка. Той е във война с моя щат. И реагира на силата, а не на слабостта. Точка. Сила“, заяви той.

Според губернатора Европа е пропуснала възможността да заеме твърда позиция преди година.

„Тази дискусия трябваше да започне преди година. Не беше. И сега плащате цена, която всеки обективен наблюдател би предвидил“, посочи Нюсъм.

Той също така постави под въпрос самата логика на традиционната западна дипломация в отношенията с Тръмп.

„Вие все още играете по правила, които вече не важат. Той си мисли, че е над закона. Това не е дипломация. Това е законът на джунглата – законът на грубата сила“, подчерта губернаторът, добавяйки, че помирението не работи в тази ситуация и само увеличава натиска от Тръмп.