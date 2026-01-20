Илон Мъск: Хората са „програмирани да умират“, но дълголетието може да бъде постигнато

Американският предприемач Илон Мъск заяви, че човешкото тяло е програмирано за смърт, но въпросът с дълголетието може да бъде решен, ако това „програмиране“ бъде променено. На думите му обръща внимание изданието Fortune.

- Реклама -

Мъск говори по темата в интервю за подкаста Moonshots с Питър Диамандис. Ръководителят на Tesla и SpaceX подчерта, че гледа на дълголетието като на цел, а предизвикателствата по пътя към него могат да бъдат преодолени.

„Човешкото тяло е програмирано за смърт. Ако промените това програмиране, ще живеете по-дълго“, каза Мъск.

54-годишният бизнесмен обясни, че всички органи и части на тялото стареят синхронно, което според него означава, че съществува специфичен механизъм, контролиращ този процес.

„Никой няма стара лява ръка и млада дясна ръка. Защо е така? Какво ги държи в синхрон?“, запита се той.

В заключение Илон Мъск заяви, че в обозримо бъдеще всички хора ще имат достъп до висококачествено здравеопазване. Според него обаче това ще доведе и до нов обществен проблем – повишена инертност и нежелание за промяна.

Мъск предупреди, че ръководители на организации и политически лидери може да не искат да се пенсионират, тъй като по-дългият живот ще им позволи да запазят властта и позициите си за значително по-дълъг период.