НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Илон Мъск: Хората са „програмирани да умират“, но дълголетието може да бъде постигнато

          20 януари 2026 | 02:22 140
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският предприемач Илон Мъск заяви, че човешкото тяло е програмирано за смърт, но въпросът с дълголетието може да бъде решен, ако това „програмиране“ бъде променено. На думите му обръща внимание изданието Fortune.

          - Реклама -

          Мъск говори по темата в интервю за подкаста Moonshots с Питър Диамандис. Ръководителят на Tesla и SpaceX подчерта, че гледа на дълголетието като на цел, а предизвикателствата по пътя към него могат да бъдат преодолени.

          „Човешкото тяло е програмирано за смърт. Ако промените това програмиране, ще живеете по-дълго“, каза Мъск.

          54-годишният бизнесмен обясни, че всички органи и части на тялото стареят синхронно, което според него означава, че съществува специфичен механизъм, контролиращ този процес.

          „Никой няма стара лява ръка и млада дясна ръка. Защо е така? Какво ги държи в синхрон?“, запита се той.

          В заключение Илон Мъск заяви, че в обозримо бъдеще всички хора ще имат достъп до висококачествено здравеопазване. Според него обаче това ще доведе и до нов обществен проблемповишена инертност и нежелание за промяна.

          Мъск предупреди, че ръководители на организации и политически лидери може да не искат да се пенсионират, тъй като по-дългият живот ще им позволи да запазят властта и позициите си за значително по-дълъг период.

          Американският предприемач Илон Мъск заяви, че човешкото тяло е програмирано за смърт, но въпросът с дълголетието може да бъде решен, ако това „програмиране“ бъде променено. На думите му обръща внимание изданието Fortune.

          - Реклама -

          Мъск говори по темата в интервю за подкаста Moonshots с Питър Диамандис. Ръководителят на Tesla и SpaceX подчерта, че гледа на дълголетието като на цел, а предизвикателствата по пътя към него могат да бъдат преодолени.

          „Човешкото тяло е програмирано за смърт. Ако промените това програмиране, ще живеете по-дълго“, каза Мъск.

          54-годишният бизнесмен обясни, че всички органи и части на тялото стареят синхронно, което според него означава, че съществува специфичен механизъм, контролиращ този процес.

          „Никой няма стара лява ръка и млада дясна ръка. Защо е така? Какво ги държи в синхрон?“, запита се той.

          В заключение Илон Мъск заяви, че в обозримо бъдеще всички хора ще имат достъп до висококачествено здравеопазване. Според него обаче това ще доведе и до нов обществен проблемповишена инертност и нежелание за промяна.

          Мъск предупреди, че ръководители на организации и политически лидери може да не искат да се пенсионират, тъй като по-дългият живот ще им позволи да запазят властта и позициите си за значително по-дълъг период.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          NORAD изпраща команден самолет в американска база в Гренландия

          Красимир Попов -
          Команден самолет ще пристигне скоро в американска военна база в Гренландия за „отдавна планирани“ дейности, съобщи в понеделник NORAD. Съобщението на NORAD – съвместна американско-канадска...
          Икономика

          „Великата слънчева стена“: Китай планира гигантска соларна електроцентрала от 100 GW в пустинята

          Красимир Попов -
          Като световен лидер във внедряването на технологии за възобновяема енергия, и по-специално слънчева енергия, Китай стартира нов мащабен проект, известен като „Великата слънчева стена“. Според...
          Политика

          Тръмп: Европа трябва да гледа към войната в Украйна, а не към Гренландия

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за NBC News, че Европа трябва да съсредоточи вниманието си върху войната между Русия и Украйна,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions