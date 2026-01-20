НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Информираността за еврозоната у нас достигна 80%, подкрепата за еврото вече надделява

          20 януари 2026 | 03:09 110
          Снимка: emerging-europe.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Чрез близо 2000 информационни събития и срещи в цялата страна равнището на информираност за процеса по присъединяването на България към еврозоната е достигнало около 80%, а обществената подкрепа за еврото трайно надвишава дела на противниците му. Това заяви в Брюксел финансовият министър в оставка Теменужка Петкова, предаде БНР.

          - Реклама -

          Петкова участва в заседание на Еврогрупата, което е първото с българско участие след приемането на еврото у нас на 1 януари. Тя информира колегите си за напредъка на страната в използването на единната валута и подчерта, че преходът протича успешно, а всички основни системи функционират нормално.

          За първи път заседанието бе ръководено от новия председател на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис, който поздрави българските власти за плавния процес:

          „Еврото е в основата на нашия европейски проект като стълб на икономическата стабилност и просперитет и вече обединява 21 държави, които използват единната валута.“

          Изпълнителният директор на Европейски стабилизационен механизъм Пиер Граменя определи присъединяването на България към еврозоната като „печелившо и за двете страни“, като подчерта, че това демонстрира привлекателността на еврото в условията на растяща геополитическа несигурност и фрагментация.

          Защита на потребителите и обращение на валутите

          Сред текущите приоритети на държавните институции Теменужка Петкова открои защитата на потребителите. Двойното обозначаване на цените е в сила от август 2025 г. и ще продължи до август 2026 г., а периодът на двойно обращение на лева и еврото е до края на януари.

          По данни, представени на заседанието:

          • в обращение у нас вече са пуснати над 4,3 млрд. евро;
          • близо 60% от наличните левове вече са изтеглени от обращение.

          Според финансовия министър тези показатели потвърждават, че преходът към еврото протича спокойно и без сътресения, като доверието на гражданите към новата валута продължава да нараства.

          Чрез близо 2000 информационни събития и срещи в цялата страна равнището на информираност за процеса по присъединяването на България към еврозоната е достигнало около 80%, а обществената подкрепа за еврото трайно надвишава дела на противниците му. Това заяви в Брюксел финансовият министър в оставка Теменужка Петкова, предаде БНР.

          - Реклама -

          Петкова участва в заседание на Еврогрупата, което е първото с българско участие след приемането на еврото у нас на 1 януари. Тя информира колегите си за напредъка на страната в използването на единната валута и подчерта, че преходът протича успешно, а всички основни системи функционират нормално.

          За първи път заседанието бе ръководено от новия председател на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис, който поздрави българските власти за плавния процес:

          „Еврото е в основата на нашия европейски проект като стълб на икономическата стабилност и просперитет и вече обединява 21 държави, които използват единната валута.“

          Изпълнителният директор на Европейски стабилизационен механизъм Пиер Граменя определи присъединяването на България към еврозоната като „печелившо и за двете страни“, като подчерта, че това демонстрира привлекателността на еврото в условията на растяща геополитическа несигурност и фрагментация.

          Защита на потребителите и обращение на валутите

          Сред текущите приоритети на държавните институции Теменужка Петкова открои защитата на потребителите. Двойното обозначаване на цените е в сила от август 2025 г. и ще продължи до август 2026 г., а периодът на двойно обращение на лева и еврото е до края на януари.

          По данни, представени на заседанието:

          • в обращение у нас вече са пуснати над 4,3 млрд. евро;
          • близо 60% от наличните левове вече са изтеглени от обращение.

          Според финансовия министър тези показатели потвърждават, че преходът към еврото протича спокойно и без сътресения, като доверието на гражданите към новата валута продължава да нараства.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пожар изпепели магазин за железария в Кюстендил

          Красимир Попов -
          Магазин за железария в Кюстендил, разположен срещу сградата на полицията, изгоря при пожар, предаде БНР. Огънят е възникнал след 16:00 ч. вследствие на късо съединение,...
          Война

          „Ислямска държава“ пое отговорност за кървавото нападение срещу китайски ресторант в Кабул

          Красимир Попов -
          Групировката Ислямска държава пое отговорност за нападението срещу китайски ресторант в афганистанската столица Кабул, при което загинаха най-малко 7 души, съобщи разузнавателната група SITE...
          Правосъдие

          Норвегия предупреждава гражданите: имуществото може да бъде реквизирано при война

          Красимир Попов -
          В понеделник хиляди норвежци очакваха да получат официални писма от военните, с които да бъдат информирани, че домовете, автомобилите, лодките и оборудването им могат...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions