Информираността за еврозоната у нас достигна 80%, подкрепата за еврото вече надделява

Чрез близо 2000 информационни събития и срещи в цялата страна равнището на информираност за процеса по присъединяването на България към еврозоната е достигнало около 80%, а обществената подкрепа за еврото трайно надвишава дела на противниците му. Това заяви в Брюксел финансовият министър в оставка Теменужка Петкова, предаде БНР.

- Реклама -

Петкова участва в заседание на Еврогрупата, което е първото с българско участие след приемането на еврото у нас на 1 януари. Тя информира колегите си за напредъка на страната в използването на единната валута и подчерта, че преходът протича успешно, а всички основни системи функционират нормално.

За първи път заседанието бе ръководено от новия председател на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис, който поздрави българските власти за плавния процес:

„Еврото е в основата на нашия европейски проект като стълб на икономическата стабилност и просперитет и вече обединява 21 държави, които използват единната валута.“

Изпълнителният директор на Европейски стабилизационен механизъм Пиер Граменя определи присъединяването на България към еврозоната като „печелившо и за двете страни“, като подчерта, че това демонстрира привлекателността на еврото в условията на растяща геополитическа несигурност и фрагментация.

Защита на потребителите и обращение на валутите

Сред текущите приоритети на държавните институции Теменужка Петкова открои защитата на потребителите. Двойното обозначаване на цените е в сила от август 2025 г. и ще продължи до август 2026 г., а периодът на двойно обращение на лева и еврото е до края на януари.

По данни, представени на заседанието:

в обращение у нас вече са пуснати над 4,3 млрд. евро ;

; близо 60% от наличните левове вече са изтеглени от обращение.

Според финансовия министър тези показатели потвърждават, че преходът към еврото протича спокойно и без сътресения, като доверието на гражданите към новата валута продължава да нараства.