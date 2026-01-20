НА ЖИВО
          „Ислямска държава“ пое отговорност за кървавото нападение срещу китайски ресторант в Кабул

          20 януари 2026 | 03:01 120
          Снимка: AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Групировката Ислямска държава пое отговорност за нападението срещу китайски ресторант в афганистанската столица Кабул, при което загинаха най-малко 7 души, съобщи разузнавателната група SITE във вторник.

          В разпространено изявление, цитирано от SITE, въоръжената групировка заявява:

          „Ислямска държава в Афганистан е поставила китайски граждани в списъка си с цели, особено в светлината на ескалиращите престъпления, извършени от китайското правителство срещу потиснатите уйгурски мюсюлмани“.

          Атаката е извършена чрез експлозия, като китайските граждани са били пряка цел, което потвърждава нарастващия фокус на ИС върху чуждестранни интереси в Афганистан, включително свързани с Китай.

          Нападението идва на фона на засилено присъствие на Китай в Афганистан, както и повтарящи се заплахи от страна на „Ислямска държава – Хорасан“ срещу чуждестранни граждани и дипломатически мисии в страната.

