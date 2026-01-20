„Ислямска държава“ пое отговорност за кървавото нападение срещу китайски ресторант в Кабул

Групировката Ислямска държава пое отговорност за нападението срещу китайски ресторант в афганистанската столица Кабул, при което загинаха най-малко 7 души, съобщи разузнавателната група SITE във вторник.

В разпространено изявление, цитирано от SITE, въоръжената групировка заявява:

„Ислямска държава в Афганистан е поставила китайски граждани в списъка си с цели, особено в светлината на ескалиращите престъпления, извършени от китайското правителство срещу потиснатите уйгурски мюсюлмани“.

Атаката е извършена чрез експлозия, като китайските граждани са били пряка цел, което потвърждава нарастващия фокус на ИС върху чуждестранни интереси в Афганистан, включително свързани с Китай.

Нападението идва на фона на засилено присъствие на Китай в Афганистан, както и повтарящи се заплахи от страна на „Ислямска държава – Хорасан“ срещу чуждестранни граждани и дипломатически мисии в страната.