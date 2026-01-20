Потенциалното включване на президента Румен Радев в предстоящите парламентарни избори е тема, която разпалва дебати и вече предизвиква сериозни размествания в политическия сценарий. Според бившия председател на парламента и експерт по конституционно право Ива Митева, която анализира ситуацията в интервю за Катя Илиева, този ход може изцяло да промени динамиката на надпреварата.

„Дотолкова, че може да влязат 4-5 парламентарни сили, защото от заявките, които чуваме на всяка една формация в момента, как ще има по 120 депутати, тя сметката не излиза. Може би трябва да се явяваме за Велико народно събрание“, коментира Митева, подчертавайки нереалистичните амбиции на някои партии. Тя прогнозира, че ако Румен Радев спечели очакваните около 100 депутатски места, остават само 140 за всички други, което неминуемо ще доведе до намаляване на броя на парламентарните формации.

От една страна, този процес може да ограничи многообразието в парламента, което по принцип е ценно за плурализма и чуването на различни идеи. От друга страна обаче, както посочва Ива Митева, „в този парламент видяхме 9 формации, един разпокъсан парламент и много трудно така комбиниране с оглед съставяне на правителство.“ Затова е по-важен принципът на влияние, отколкото на количественото присъствие на партиите.

На въпросът, дали моделът „Борисов-Пеевски“ ще бъде разклатен до степен да видим двамата лидери да се борят поотделно за избиратели, променяйки ролите си, Митева отговори: „Зависи в голяма степен от състава на служебния кабинет. Много е важно какъв ще бъде служебният кабинет. Затова може би това е най-големият залог в момента, кой ще бъде министър-председател и кой ще бъде министър на вътрешните работи“, заявява тя. Причината е борбата с купения вот и промените в Изборния кодекс, които се правят в активен предизборен период.

Историята показва, че тези, които променят изборния закон в последния момент преди или по време на избори, често биват „наказвани жестоко от избирателите“. Затова бъдещите законодателни текстове ще бъдат от решаващо значение.

Относно призива на президент Радев за „нов обществен договор“, Ива Митева уточнява, че не го е чула той да използва точно тези думи, свързвайки ги по-скоро с Христо Иванов. Тя смята, че подобен договор предполага дълбоки промени във формата на управление и държавно устройство, които не биха могли да бъдат осъществени от обикновено Народно събрание.

По-скоро президентът Радев акцентира върху реформирането на съдебната система и ефективната борба с корупцията, която от години не дава резултати. Митева изрази своето разочарование, научавайки случайно, че през 48-ия и 49-ия парламент е била отменена декларацията, подавана една година след напускане на парламента – период, в който обикновено се случват най-големите злоупотреби и придобивания на имоти.

Антикорупционното законодателство и изборът на регулаторни органи също са на дневен ред, като според Митева последният им избор не е бил прозрачен и състезателен. Конституцията също изисква промени, особено след решението на Конституционния съд за служебния кабинет. Митева критикува, че са били направени вредни промени, докато смислени такива, като възможността партиите да оспорват изборните резултати, дори не са били обсъждани.

В заключение на интервюто, Катя Илиева пита дали президентската заявка за участие в надпреварата носи повече надежда или очакване за по-голям хаос, Ива Митева е категорична: „Определено за по-голяма надежда и смятам, че това, което виждаме при Румен Радев и очакванията ни, които са свързани с това да върнем елементарното достойнство на политическия живот. Това е основното.“

Тя подчертава нуждата от справедливост, достойнство и мъдри политици, които да допринесат за по-високо одобрение на Народното събрание. Митева припомня думите на Генио Ганев, че Народното събрание са народните представители, които трябва да представляват достойно гражданите. „Това е тежката задача на Румен Радев, какви хора ще поиска и на какви хора ще възложи отговорността да го представляват, защото това, което си мисля напоследък, е, че ние не искаме хора, които само натискат бутони, безизразни, хора, които не знаят за какво са в парламента“, заявява Митева, сравнявайки настоящата политическа ситуация с „орела, който лети високо и мишките и влечугите, които бързат да се приберат в барологите си“. На репликата на Илиева, че според нея не бързат, а са се активирали, Митева обобщава: „Ами като гледам изказванията, общо взето, мисля, че думата е страх.“