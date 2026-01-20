НА ЖИВО
          Иво Христов: Политическата класа е основен конкурент на Радев

          20 януари 2026 | 10:15
          Росица Николаева
          Апелът на обществото през 2020 г. бе ясен. Така Иво Христов, бивш началник на кабинета на Румен Радев в първия му президентски мандат, коментира оставката на държавния глава и предполагаемото му излизане на политическия терен.

          „Никоя коалиция не е желана от хората, но е възможно да се стигне до такава ситуация. Или трябва да се стремим към абсолютно мнозинство, или в краен случай – програмно правителство с много къс хоризонт от 3-4 месеца и ясна дата за следващи избори”, смята той.

          Като краен вариант той посочи „избори до дупка” – до пълно мнозинство.

          Христов определи голямата цел зад проекта на Радев като „функциониращо по правилата общество, своеобразна морализация на българското общество”: „Хората са предимно възмутени, не толкова бедни вече. Не могат да търпят повече тази дерибейщина. Радев иска пълно мнозинство, както всеки политик би желал, за да реализира идеите си, иначе навлизаме в компромиси.”

          По думите му политическата класа е основен конкурент на Радев.

          Той подчерта, че не знае кой ще застане до Радев в партийния му проект.

