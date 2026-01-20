Иво Инджов: Не е подбран точният момент за оставката на Радев

„Ако Румен Радев беше скочил наесен, щяха да му остават няколко месеца до края на мандата. Тогава щеше най-вероятно да се е провалило едно следващо Народно събрание, което не е успяло да излъчи управленска програма и мнозинство. Радев щеше да обере всички лаври и най-важното нямаше да бъде така уязвим за критики, че абдикира от своите конституционни и морални задължения като държавен глава“.

Това коментира в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ политологът Иво Инджов.

„Смятам, че не е подбран точният момент за оставката на президента, но от друга страна, ако анализираме рекламата, която всички противници, привърженици, анализатори направиха на Радев, коментирайки поне от половин година много засилено предстоящата му поява на политическия терен, той най-вероятно ще се възползва от тази реклама, все пак няма лоша реклама„, заяви Инджов.

По думите му, на базата на предходни проучвания, допускания, настроения в обществото може да се прогнозира, че Радев ще се бори за първото или за второто място в тези предстоящи избори.

Това, според Инджов, ще намали шансовете на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за едно значително по-добро представяне, каквото те имаха преди да стане ясно, че той влиза в играта.

Според политолога, големите губещи в случая са ГЕРБ и ДПС „Ново начало“ на Пеевски.

„Радев не отхвърля еврозоната, но искаше да използва референдума като средство за набиране на популярност, за да каже, че трябва да с е чуе гласът на народа“, посочи още Инджов.