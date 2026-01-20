НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Иво Инджов: Не е подбран точният момент за оставката на Радев

          20 януари 2026 | 12:03 180
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Ако Румен Радев беше скочил наесен, щяха да му остават няколко месеца до края на мандата. Тогава щеше най-вероятно да се е провалило едно следващо Народно събрание, което не е успяло да излъчи управленска програма и мнозинство. Радев щеше да обере всички лаври и най-важното нямаше да бъде така уязвим за критики, че абдикира от своите конституционни и морални задължения като държавен глава“.

          - Реклама -

          Това коментира в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ политологът Иво Инджов.

          „Смятам, че не е подбран точният момент за оставката на президента, но от друга страна, ако анализираме рекламата, която всички противници, привърженици, анализатори направиха на Радев, коментирайки поне от половин година много засилено предстоящата му поява на политическия терен, той най-вероятно ще се възползва от тази реклама, все пак няма лоша реклама„, заяви Инджов.

          По думите му, на базата на предходни проучвания, допускания, настроения в обществото може да се прогнозира, че Радев ще се бори за първото или за второто място в тези предстоящи избори.

          Това, според Инджов, ще намали шансовете на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за едно значително по-добро представяне, каквото те имаха преди да стане ясно, че той влиза в играта.

          Според политолога, големите губещи в случая са ГЕРБ и ДПС „Ново начало“ на Пеевски.

          „Радев не отхвърля еврозоната, но искаше да използва референдума като средство за набиране на популярност, за да каже, че трябва да с е чуе гласът на народа“, посочи още Инджов.

          Ако Румен Радев беше скочил наесен, щяха да му остават няколко месеца до края на мандата. Тогава щеше най-вероятно да се е провалило едно следващо Народно събрание, което не е успяло да излъчи управленска програма и мнозинство. Радев щеше да обере всички лаври и най-важното нямаше да бъде така уязвим за критики, че абдикира от своите конституционни и морални задължения като държавен глава“.

          - Реклама -

          Това коментира в предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ политологът Иво Инджов.

          „Смятам, че не е подбран точният момент за оставката на президента, но от друга страна, ако анализираме рекламата, която всички противници, привърженици, анализатори направиха на Радев, коментирайки поне от половин година много засилено предстоящата му поява на политическия терен, той най-вероятно ще се възползва от тази реклама, все пак няма лоша реклама„, заяви Инджов.

          По думите му, на базата на предходни проучвания, допускания, настроения в обществото може да се прогнозира, че Радев ще се бори за първото или за второто място в тези предстоящи избори.

          Това, според Инджов, ще намали шансовете на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за едно значително по-добро представяне, каквото те имаха преди да стане ясно, че той влиза в играта.

          Според политолога, големите губещи в случая са ГЕРБ и ДПС „Ново начало“ на Пеевски.

          „Радев не отхвърля еврозоната, но искаше да използва референдума като средство за набиране на популярност, за да каже, че трябва да с е чуе гласът на народа“, посочи още Инджов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Карлово и германският Зеехайм-Югенхайм официално се побратимиха

          Георги Петров -
          Кметовете на Карлово и германския град Зеехайм-Югенхайм официализираха партньорството между двете общини с подписването на меморандум за побратимяване. Историческият акт бе извършен на 16...
          Крими

          Фалшиви 100 евро за сметка за вода: Задържаха мъж в село Замфирово за опи за измама

          Дамяна Караджова -
          21-годишен мъж е платил сметката си за вода с фалшива банкнота от 100 евро, съобщиха от полицията.
          България

          Емил Йотовски: Какво може да направи нов играч в напълно покварена изборна машина?

          Катя Илиева -
          Слонът в стаята, който до вчера не забелязвахме, придоби плътност. Президентът, или вече експрезидентът, излезе на политическия тепих. Предполагам, решението е добре премислено, защото...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions