Френските телевизионни канали разпространиха за първи път ексклузивни кадри от дръзкото посегателство срещу една от най-емблематичните културни институции в света – музея Лувър. Видеоматериалите от охранителните камери хвърлят светлина върху начина, по който извършителите са успели да проникнат в строго охраняваната галерия и да осъществят обира посред бял ден.

Записите бяха излъчени от частната телевизия TF1 и обществените канали на „Франс Телевизион“ три месеца след пробива в сигурността, който се случи през октомври. На кадрите ясно се виждат действията на двамата извършители в Галерия „Аполон“. Единият от тях е облечен с черна балаклава и жълта жилетка, докато съучастникът му носи изцяло черно облекло и каска за мотоциклет.

Зрелищното видео показва как крадците преодоляват първия подсилен прозорец, използвайки мощни ъглошлайфове, след което започват методично да разрязват витрините с експонати. Цялата операция в галерията продължава приблизително четири минути. Според информация на „Франс Телевизион“, записите показват как по време на акцията един от служителите на музея държи ограничителен стълб, използван обичайно за насочване на потока от посетители.

Персоналът на музея наблюдава случващото се отстрани, без да предприема физическа намеса. От ръководството на Лувъра поясниха, че служителите не са преминали специализирано обучение за противодействие на въоръжени грабители. Техните инструкции категорично поставят на първо място безопасността и евакуацията на посетителите, за да се избегнат човешки жертви или наранявания.

Разпространените кадри са ключов елемент от разследването на престъплението, извършено на 19 октомври. Към момента четирима заподозрени, включително двамата предполагаеми преки извършители, се намират в полицейски арест. Въпреки задържането им, осемте откраднати предмета от колекцията с френски кралски бижута все още не са открити. Стойността на липсващите експонати се оценява на около 102 млн. долара.

Инцидентът, случил се в неделна сутрин, предизвика сериозен обществен отзвук и постави под натиск директора на музея Лоранс де Кар, която поднесе публични извинения за пробива в сигурността. В отговор на случилото се, върху прозорците на Галерия „Аполон“ вече са монтирани допълнителни метални решетки за предотвратяване на подобни посегателства в бъдеще.