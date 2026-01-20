НА ЖИВО
          Яник Синер се класира напред след само 2 сета игра

          Следващият съперник на италианеца ще бъде победителят от мача между Джеймс Дъкуърт и Дино Призмич

          20 януари 2026 | 14:08 90
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Защитата на титлата на Aустрелиън Оупън започна по най-добрия начин за Яник Синер. Двукратният шампион на турнира не изпита сериозни трудности в първия кръг и напусна корта след едва 70 минути игра, след като записа 15-а поредна победа в Мелбърн. Италианецът водеше убедително с 6-2, 6-1 срещу Юго Гастон, когато французинът се отказа от срещата.

          Следващият съперник на Синер ще бъде победителят от мача между Джеймс Дъкуърт и Дино Призмич.

          Ако Синер успее да защити титлата си, той ще се превърне във втория играч в Откритата ера след Новак Джокович, който печели три поредни титли на Australian Open.

          Поставеният под №8 Бен Шелтън също започна турнира с победа. Американецът, който миналата година достигна полуфинал, надделя над французина Юго Умбер с 6-3, 7-6(2), 7-6(5).

          Шелтън сервира 15 аса в мача и контролира първия сет, който спечели след ранно изоставане на Юмбер. Във втората част американецът пропусна два пробива аванс и се стигна до тайбрек, където Шелтън дръпна с 6:1 точки и затвори сета. Третият сет беше равностоен, но Шелтън отново бе по-стабилен в тайбрека, където навакса 0:3 и стигна до крайния успех.

