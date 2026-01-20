Юрист: Напълно реално е процедурата за служебното правителство да бъде блокирана

Хипотезата за блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство след обявената оставка на президента Румен Радев и поемането на функциите от вицепрезидента Илияна Йотова е напълно реалистична. Това заяви преподавателят по конституционно право в Юридическия факултет на УНСС доц. Христо Паунов в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

„Списъкът от лица по т.нар. „домова книга" е твърде ограничен. Знаем, че някои от хората в него вече отказаха да бъдат служебни премиери", обясни Паунов.

По думите му, при подобна ситуация се очертават два възможни сценария. Първият е Конституционният съд да излезе с тълкувателно решение, а вторият – настоящото правителство в оставка да продължи да функционира, като паралелно бъдат насрочени нови избори.

Доц. Паунов коментира и възможността президентът да не одобри състава на служебен кабинет, предложен от служебния министър-председател.

„Всичко опира до това дали има опция за смяна на кандидата. Вече сме били свидетели на подобна ситуация. Ако обаче остане една-единствена личност, която е съгласна да сформира служебно правителство, би следвало да се направи някакъв разумен компромис“, подчерта той.

Според него крайният юридически акт за назначаването на служебен кабинет е указ на президента, но ако институциите се окажат в задънена улица, това би довело до по-дълбок проблем.

„Ако се изпадне в ситуация, която води до конституционна криза, тогава най-вероятното решение е тълкувателна интервенция на Конституционния съд“, заяви още Паунов.

Юристът напомни, че в Конституцията липсва изрична уредба за сценарий, при който всички допустими кандидати за служебен министър-председател откажат да поемат поста, което създава предпоставки за институционален вакуум и напрежение между властите.