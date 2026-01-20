НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Юрист: Напълно реално е процедурата за служебното правителство да бъде блокирана

          20 януари 2026 | 10:22 350
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Хипотезата за блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство след обявената оставка на президента Румен Радев и поемането на функциите от вицепрезидента Илияна Йотова е напълно реалистична. Това заяви преподавателят по конституционно право в Юридическия факултет на УНСС доц. Христо Паунов в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

          „Списъкът от лица по т.нар. „домова книга“ е твърде ограничен. Знаем, че някои от хората в него вече отказаха да бъдат служебни премиери“, обясни Паунов.

          По думите му, при подобна ситуация се очертават два възможни сценария. Първият е Конституционният съд да излезе с тълкувателно решение, а вторият – настоящото правителство в оставка да продължи да функционира, като паралелно бъдат насрочени нови избори.

          Доц. Паунов коментира и възможността президентът да не одобри състава на служебен кабинет, предложен от служебния министър-председател.

          Проф. Пламен Киров: Процедурата за служебен кабинет ще се забави след оставката на Радев Проф. Пламен Киров: Процедурата за служебен кабинет ще се забави след оставката на Радев

          „Всичко опира до това дали има опция за смяна на кандидата. Вече сме били свидетели на подобна ситуация. Ако обаче остане една-единствена личност, която е съгласна да сформира служебно правителство, би следвало да се направи някакъв разумен компромис“, подчерта той.

          Според него крайният юридически акт за назначаването на служебен кабинет е указ на президента, но ако институциите се окажат в задънена улица, това би довело до по-дълбок проблем.

          „Ако се изпадне в ситуация, която води до конституционна криза, тогава най-вероятното решение е тълкувателна интервенция на Конституционния съд“, заяви още Паунов.

          Юристът напомни, че в Конституцията липсва изрична уредба за сценарий, при който всички допустими кандидати за служебен министър-председател откажат да поемат поста, което създава предпоставки за институционален вакуум и напрежение между властите.

