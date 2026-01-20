НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Каква е конституционната процедура при оставка на президента и кой поема поста

          20 януари 2026 | 14:31 390
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Основният закон на Република България ясно регламентира стъпките и последствията в случай на предсрочно прекратяване на пълномощията на държавния глава. Според член 97 от Конституцията, една от възможностите това да се случи е чрез подаване на оставка пред Конституционния съд.

          - Реклама -

          Самият акт на подаване на оставка не води до автоматично прекратяване на мандата. Пълномощията на президента и вицепрезидента се считат за официално прекратени едва след установяване на посочените обстоятелства от Конституционния съд. Това е ключов юридически момент, който гарантира легитимността на процедурата.

          В хипотезата, при която държавният глава подаде оставка и тя бъде приета, Конституцията постановява, че вицепрезидентът встъпва в длъжността президент и изпълнява функциите до края на мандата. Към момента вицепрезидент на България е Илияна Йотова, която би поела отговорностите в такава ситуация.

          Настоящият държавлен глава Румен Радев е петият демократично избран президент на страната. Той спечели доверието на избирателите за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. беше преизбран за втори мандат. Неговата кариера преди президентството е тясно свързана с Българската армия, като в периода 2014 – 2016 г. той заема поста командир на Военновъздушните сили.

          Историческият преглед на институцията показва, че до този момент няма прецедент, при който действащ президент на България да е подавал оставка. Ситуацията обаче е различна при вицепрезидентската институция.

          На първите демократични избори за президент, чийто втори тур се провежда на 19 януари 1992 г., двойката Желю Желев и Блага Димитрова, издигната от СДС, печели вота. Мандатът на Блага Димитрова обаче не завършва по естествен път. На 30 юни 1993 г. тя подава оставка. В мотивите към заявлението си до Конституционния съд тя посочва, че „отдавна обмисля това свое решение“ и изтъква конкретни политически съображения за действията си.

          Този акт е официализиран с Решение на Конституционния съд от 6 юли 1993 г., с което пълномощията ѝ като вицепрезидент са предсрочно прекратени.

          Основният закон на Република България ясно регламентира стъпките и последствията в случай на предсрочно прекратяване на пълномощията на държавния глава. Според член 97 от Конституцията, една от възможностите това да се случи е чрез подаване на оставка пред Конституционния съд.

          - Реклама -

          Самият акт на подаване на оставка не води до автоматично прекратяване на мандата. Пълномощията на президента и вицепрезидента се считат за официално прекратени едва след установяване на посочените обстоятелства от Конституционния съд. Това е ключов юридически момент, който гарантира легитимността на процедурата.

          В хипотезата, при която държавният глава подаде оставка и тя бъде приета, Конституцията постановява, че вицепрезидентът встъпва в длъжността президент и изпълнява функциите до края на мандата. Към момента вицепрезидент на България е Илияна Йотова, която би поела отговорностите в такава ситуация.

          Настоящият държавлен глава Румен Радев е петият демократично избран президент на страната. Той спечели доверието на избирателите за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. беше преизбран за втори мандат. Неговата кариера преди президентството е тясно свързана с Българската армия, като в периода 2014 – 2016 г. той заема поста командир на Военновъздушните сили.

          Историческият преглед на институцията показва, че до този момент няма прецедент, при който действащ президент на България да е подавал оставка. Ситуацията обаче е различна при вицепрезидентската институция.

          На първите демократични избори за президент, чийто втори тур се провежда на 19 януари 1992 г., двойката Желю Желев и Блага Димитрова, издигната от СДС, печели вота. Мандатът на Блага Димитрова обаче не завършва по естествен път. На 30 юни 1993 г. тя подава оставка. В мотивите към заявлението си до Конституционния съд тя посочва, че „отдавна обмисля това свое решение“ и изтъква конкретни политически съображения за действията си.

          Този акт е официализиран с Решение на Конституционния съд от 6 юли 1993 г., с което пълномощията ѝ като вицепрезидент са предсрочно прекратени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Божидар Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

          Росица Николаева -
          "Видимо  Румен Радев слиза на политическия партиен терен", заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", предаде репортер на Novini.bg. "Той слиза от комфорта на президентството",...
          България

          Румен Овчаров пред Евроком: Добро не ни чака, а Радев вече не е алтернатива на статуквото

          Екип Евроком -
          Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров изрази силен скептицизъм относно възможността президентът Румен Радев да разбие установения политически модел чрез пряко участие в изборна...
          България

          Жестокост: Пребиха зверски общинския координатор на „Величие“ в Гоце Делчев (СНИМКА 18+/ВИДЕО)

          Катя Илиева -
          Ужасяващ инцидент разтърси Гоце Делчев! Общинският координатор на партия „Величие“ за града и региона Станислав Жулев е бил жестоко пребит с пръти, съобщиха активисти на формацията в социалните...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions