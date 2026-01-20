Основният закон на Република България ясно регламентира стъпките и последствията в случай на предсрочно прекратяване на пълномощията на държавния глава. Според член 97 от Конституцията, една от възможностите това да се случи е чрез подаване на оставка пред Конституционния съд.

- Реклама -

Самият акт на подаване на оставка не води до автоматично прекратяване на мандата. Пълномощията на президента и вицепрезидента се считат за официално прекратени едва след установяване на посочените обстоятелства от Конституционния съд. Това е ключов юридически момент, който гарантира легитимността на процедурата.

В хипотезата, при която държавният глава подаде оставка и тя бъде приета, Конституцията постановява, че вицепрезидентът встъпва в длъжността президент и изпълнява функциите до края на мандата. Към момента вицепрезидент на България е Илияна Йотова, която би поела отговорностите в такава ситуация.

Настоящият държавлен глава Румен Радев е петият демократично избран президент на страната. Той спечели доверието на избирателите за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. беше преизбран за втори мандат. Неговата кариера преди президентството е тясно свързана с Българската армия, като в периода 2014 – 2016 г. той заема поста командир на Военновъздушните сили.

Историческият преглед на институцията показва, че до този момент няма прецедент, при който действащ президент на България да е подавал оставка. Ситуацията обаче е различна при вицепрезидентската институция.

На първите демократични избори за президент, чийто втори тур се провежда на 19 януари 1992 г., двойката Желю Желев и Блага Димитрова, издигната от СДС, печели вота. Мандатът на Блага Димитрова обаче не завършва по естествен път. На 30 юни 1993 г. тя подава оставка. В мотивите към заявлението си до Конституционния съд тя посочва, че „отдавна обмисля това свое решение“ и изтъква конкретни политически съображения за действията си.

Този акт е официализиран с Решение на Конституционния съд от 6 юли 1993 г., с което пълномощията ѝ като вицепрезидент са предсрочно прекратени.