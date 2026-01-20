НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Кънчо Стойчев: Очаква се Радев да обяви създаването на народно движение, а не на политическа партия

          20 януари 2026 | 17:51 230
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Известният социолог Кънчо Стойчев прогнозира пред БНР, че президентът Румен Радев се очаква да обяви създаването на народно движение, а не на политическа партия. Според Стойчев, появата на Румен Радев на предсрочните парламентарни избори ще доведе до значително по-висока избирателна активност.

          Той не е казал, че ще строи партия. В речта, който чухме, нямаше и една дума, която да касае организационни аспекти. Това не е случайно. Той не засегна изобщо организационната тема“, обясни социологът своето убеждение, че формата ще е именно движение, а не традиционна партия.

          Ива Митева пред Евроком: Ако Радев спечели очакваните около 100 депутатски места, остават само 140 за всички други Ива Митева пред Евроком: Ако Радев спечели очакваните около 100 депутатски места, остават само 140 за всички други

           

          Анализът на Стойчев продължава с твърдението, че с евентуалното навлизане на Радев в по-активна политическа роля, България ще се завърне към своя „източноевропейски тип мислене“. „Защото ние, хората от Източна Европа, много добре помним близкото минало. Западът забравиха миналото, забравиха войната, забравиха тоталитаризма и напуснаха действителността. И Европа с много ускорен темп се движи към катастрофа. Източна Европа се явява прогресивното място в Европа“, посочи категорично социологът, подчертавайки разликата в историческата памет и нейните последици за политическото настояще.

          Борисов проговори за оставката на Радев Борисов проговори за оставката на Радев

           

          Относно бъдещите коалиционни възможности след тези избори, Кънчо Стойчев смята, че Бойко Борисов е по-вероятен партньор на Румен Радев, отколкото „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Той обясни тази своя теза с качествата на лидера на ГЕРБ. „Борисов е много по-опитен и здраво стоящ на земята, не попада в идеологически капани, центристки настроен и с необходимата степен на гъвкавост в политическия процес. Все качества, които липсват на ПП-ДБ“, заяви Стойчев.

          Социологът коментира и доскорошния политически тандем между Борисов и Делян Пеевски. Според него, тази връзка е била валидна до преди няколко месеца, но вече е в миналото. „Влизаме в нови времена и всеки си поема по своя път. И аз съм употребявал често фразата „Борисов и Пеевски“, но да ви кажа честно – спирам да я употребявам, защото едно е Борисов, друго е Пеевски“, заключи Кънчо Стойчев, отбелязвайки разграничаването на пътищата им в актуалната политическа обстановка.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

