      вторник, 20.01.26
          Карлово и германският Зеехайм-Югенхайм официално се побратимиха

          20 януари 2026 | 12:05
          Кметовете на Карлово и германския град Зеехайм-Югенхайм официализираха партньорството между двете общини с подписването на меморандум за побратимяване. Историческият акт бе извършен на 16 януари 2026 г. в новоизградения форум към кметството на германския град, съобщиха от Генералното консулство на България във Франкфурт на Майн.

          Подписите под документа положиха кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов и неговият колега от Зеехайм-Югенхайм – Биргит Канегисер. Събитието маркира нова етап в отношенията между двата града, които споделят не само настоящи интереси, но и дълбока историческа връзка чрез фигурата на княз Александър Батенберг.

          На тържествената церемония в Германия присъстваха високопоставени дипломатически представители, включително българският посланик в Берлин Григор Порожанов и генералният консул на България във Франкфурт на Майн Диана Попова. Сред официалните гости бяха още почетният консул д-р Ендрик Ланкау и председателят на Германско-българското дружество Зигрин Комати, която е и инициатор на побратимяването. Множество граждани от региона и българи, живеещи в Германия, също уважиха събитието.

          Акцент в церемонията бяха обръщенията на двамата градоначалници, които потвърдиха ангажимента си за задълбочаване на връзките.

          „В своите тържествени слова кметовете на Карлово и Зеехайм-Югенхайм подчертаха дългогодишното приятелство и устойчивото партньорство между двата града. Те акцентираха върху значението на взаимното уважение, активния културен обмен и съвместните инициативи, които през годините са укрепили връзките между общностите. И двамата изразиха увереност, че сътрудничеството ще продължи да се развива динамично чрез нови проекти в областта на образованието, културата, туризма и местното развитие. Кметовете споделиха надежда, че партньорството ще бъде надграждано и разширявано, за да носи още повече ползи и вдъхновение за гражданите на двата града“, гласи информацията от дипломатическото представителство.

          Силна символика бе вложена в размяната на жестове между двете страни. От българското посолство припомниха историческия факт, че първият български княз след Освобождението – Александър Батенберг, е прекарал детството и младостта си именно в Зеехайм-Югенхайм. Като знак на уважение и културна приемственост, Карлово дари на побратимения град 150 български рози.

          Посланик Григор Порожанов приветства усилията на двете общини, определяйки акта като надграждане на дългогодишното сътрудничество.

          Дипломатът „подчерта, че днешното побратимяване е нов градивен елемент, който сближава хората и превръща идеята за мирна и единна Европа в част от ежедневието. То е и отражение на дългогодишните тесни българо-германски отношения, както и на множеството съществуващи побратимявания между български и германски градове“, допълват от консулството.

          В рамките на визитата бе направен и траен жест на приятелство от германска страна – една от залите в новооткрития форум на Зеехайм-Югенхайм бе именувана специално на град Карлово.

          „Гостите имаха възможност да разгледат новооткрития форум на град Зеехайм-Югенхайм, както и да посетят залата, наречена специално на името на град Карлово – видим и траен знак за силната връзка между двата града. Церемонията завърши с прием, на който гостите се насладиха на разнообразни деликатеси и вина от районите на Карлово и Зеехайм-Югенхайм“, завършва съобщението за събитието.

