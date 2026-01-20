НА ЖИВО
          Катастрофа със 100 превозни средства блокира магистрала в Мичиган

          20 януари 2026 | 03:20
          Снимка: Chicago Midwest & Midwest Storm Chasers
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Служители на реда съобщиха в понеделник, че продължава разчистването на пътищата след масова катастрофа с около 100 превозни средства на заснежени участъци в северния щат Мичиган.

          От Полицията на щата Мичиган информираха за множество ранени, но без загинали, след като камиони и леки автомобили са се сблъскали на магистрала I-196. Заради поледица и силно влошени условия много от превозните средства са излезли извън пътното платно.

          Инцидентът е станал в понеделник сутринта и е включвал между 30 и 40 полуремаркета, които са блокирали натоварения междущатски път. I-196 остана затворена часове след катастрофата, докато екипите работеха по разчистването.

          Властите призоваха шофьорите да намалят скоростта и да избягват пътувания, тъй като условията са определени като „коварни“. Зимната буря продължи да носи снеговалежи в региона, а температурите се очаква да паднат до -22°C, включително с ефекта на студения вятър.

          Според Националната метеорологична служба, през нощта се очакват сняг и снежни бури с натрупвания до 10 см, което ще доведе до общо количество сняг от около 35,5 см в части от югозападен и западно-централен Мичиган.

          „Пътуването в района не се препоръчва“, предупредиха от Националната метеорологична служба.

