Катинчарова пред Евроком : Координатор на партия „Величие“ е жестоко пребит след сигнал за замърсяване

Координатор на партия „Величие“ е бил жестоко нападнат тази сутрин, след като е проверявал сигнал за замърсяване с отпадъчни води. За случая съобщи Красимира Катинчарова в разговор с главния редактор на Телевизия Евроком Катя Илиева.

По думите ѝ нападението е станало между 9:30 и около 10:00 часа. Двама мъже са нападнали координатора с дебели дървени колове. „Това прилича повече на опит за убийство“, заяви Катинчарова, като уточни, че по време на побоя нападателите са обсъждали възможността да го удавят в напоителен канал, намиращ се в непосредствена близост до мястото.

Според разказа причината за нападението най-вероятно е видео, заснето между 10-и и 15-и декември. В него координаторът показва тръба с отпадъчни води, която се влива в напоителен канал, а оттам – в реката. По думите на местни жители тръбата идва от къща в района, за която те твърдят, че е обитавана от главната архитектка на общината Ани Мирчева.

Сигнал за отпадъчните води е подаден още същия ден до РИОСВ. Получен е отговор, че на 14-и януари ще бъде извършена проверка на място с експерти на инспекцията. Координаторът на партия „Величие“, Станислав Жулев, е присъствал на проверката, при която е било установено, че няма теч. По думите на местните хора обаче тръбата е била запръстена, скрита или преместена, което е дало повод той да се върне след празниците, за да провери дали замърсяването продължава.

Още при слизането си от автомобила тази сутрин до него е спрял син пикап с неустановена марка. От него са слезли двама мъже с работни гащеризони, които без предупреждение са започнали да го налагат по главата с дълги и дебели дървени колове.

В резултат на побоя Станислав Жулев е с множество дълбоки рани по главата, счупена китка и други счупени кости. Той е преминал през скенер, травмите са описани, а пострадалият остава в болница за наблюдение.

На въпрос дали има яснота за извършителите, Красимира Катинчарова посочи, че има подозрения. По думите ѝ единият от нападателите е отправял реплики по време на побоя, свързани с твърденията, че къщата, от която идват отпадъчните води, е на Ани Мирчева. „А той не е казал такова нещо, ние разполагаме с видеото“, подчерта тя.

В разговора беше припомнена и публикация във Фейсбук от 5-и декември, според която в кабинета на Ани Мирчева е бил пребит инженер Гущанов или Гащанов. По информацията в публикацията побоят е бил извършен от директора на дирекция „Общинска собственост“ – Ситомов. Катинчарова уточни, че тази информация може да бъде предоставена допълнително.

Към момента от партия „Величие“ проучват случая. По думите ѝ полицията е посетила болницата, но по време на разговора тя и колегите ѝ са били на път и са се насочвали към мястото, за да проверят какво се случва. Очаква се повече яснота след действията на разследващите органи.