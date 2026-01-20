НА ЖИВО
          Кая Калас от Страсбург: Гренландия не се продава, суверенитетът не е търговска стока

          20 януари 2026 | 15:15
          Кая Калас
          Кая Калас
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас отправи ясно и категорично послание от трибуната на Европейския парламент в Страсбург днес. По време на пленарната сесия, фокусирана върху трансатлантическите отношения и дипломатическото напрежение, тя защити неприкосновеността на териториите, свързани със страните членки на общността.

          Основна тема на дискусията сред евродепутатите бе формулирането на единен европейски отговор спрямо последните изявления на американския президент Доналд Тръмп по отношение на статута на Гренландия. В контекста на подновените дискусии за евентуална покупка на острова, Калас зае твърда позиция в защита на автономната територия и Дания.

          „Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това“, заяви категорично Кая Калас пред залата. Нейните думи дойдоха като директен отговор на идеите, че геополитическото влияние може да бъде разменяно срещу финансови или търговски условия.

          Дипломат номер едно на Европа подчерта, че основните принципи на международното право и държавността не могат да бъдат обект на пазарни преговори. „Суверенитетът не е търговски инструмент и не подлежи на продажба“, заяви още заместник-председателят на Европейската комисия, очертавайки моралната и политическа граница, която ЕС няма да прекрачи.

          В рамките на дебата стана ясно, че Брюксел изразява пълна солидарност с Копенхаген в този дипломатически казус. Калас увери присъстващите, че „ЕС без всякакво съмнение стои до Дания по отношение на тяхната териториална цялост и суверенитет“. Според нея, подходът на Европа в тази ситуация изисква хладнокръвие и координирани действия, за да се запази стабилността в отношенията със стратегическите партньори, без да се правят компромиси с ценностите. „Нашата реакция трябва да бъде сдържана и единна“, заключи Кая Калас.

