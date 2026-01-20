Кирил Дмитриев: Опитът Украйна да стане главна тема в Давос се провали

Опитът Украйна да стане основна тема на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, се е провалил. Това обяви днес, 20 януари, Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество, който участва във форума.

- Реклама -

„Опитът Украйна да стане основна тема на Давос се провали“, написа Дмитриев в своя канал в Telegram.

По-късно пратеникът на руския президент Владимир Путин ще проведе разговори с американски представители.

Организаторите на форума отбелязаха, че делегацията на САЩ през 2026 г. ще бъде най-голямата досега. Заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп, който ще пристигне в Давос в сряда, се очаква да бъдат специалният президентски пратеник Стив Уиткоф, зетят на американския лидер, инвеститорът Джаред Кушнер, държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лътник, както и държавните секретари по енергетика и технологии.