Коалиционният съвет на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ потвърди единството и подкрепата за Атанас Зафиров

Днес се проведе заседание на Коалиционния съвет на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, на което председателите на партиите в коалицията дадоха висока оценка за участието на представителите на лявата коалиция в управлението на страната и декларираха пълна подкрепа за единството в лявото, както и за председателя на коалицията и на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров.

Във връзка с тиражираната в медиите информация за едновременно напускане на четири партии от коалицията „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, партньорите подчертават, че направените внушения не отговарят на истината.

По време на заседанието беше уточнено, че:

Партиите „Движение за радикална промяна – Българска пролет“ и „Движение 21“ са напуснали коалицията преди повече от година, Политическо движение „Социалдемократи“ – преди повече от два месеца, а „Изправи се, България“ – преди около месец.

Същевременно беше напомнено, че през лятото на 2025 г. към коалицията се е присъединил Земеделският съюз „Александър Стамболийски“, като в момента се водят разговори и за включване на нови партии.

Към днешна дата партиите в коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ са общо 11. От коалицията поясняват, че промените в регистъра на Централна избирателна комисия са технически и са отразени във връзка с регистрацията за участие в частичните местни избори за кметове на кметства, насрочени за 22 февруари 2026 г.