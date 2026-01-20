НА ЖИВО
      вторник, 20.01.26
          Коалиционният съвет на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ потвърди единството и подкрепата за Атанас Зафиров

          20 януари 2026 | 20:17 00
          Красимир Попов
          Днес се проведе заседание на Коалиционния съвет на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, на което председателите на партиите в коалицията дадоха висока оценка за участието на представителите на лявата коалиция в управлението на страната и декларираха пълна подкрепа за единството в лявото, както и за председателя на коалицията и на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров.

          Във връзка с тиражираната в медиите информация за едновременно напускане на четири партии от коалицията „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, партньорите подчертават, че направените внушения не отговарят на истината.

          По време на заседанието беше уточнено, че:

          Партиите „Движение за радикална промяна – Българска пролет“ и „Движение 21“ са напуснали коалицията преди повече от година, Политическо движение „Социалдемократи“ – преди повече от два месеца, а „Изправи се, България“ – преди около месец.

          Същевременно беше напомнено, че през лятото на 2025 г. към коалицията се е присъединил Земеделският съюз „Александър Стамболийски“, като в момента се водят разговори и за включване на нови партии.

          Към днешна дата партиите в коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ са общо 11. От коалицията поясняват, че промените в регистъра на Централна избирателна комисия са технически и са отразени във връзка с регистрацията за участие в частичните местни избори за кметове на кметства, насрочени за 22 февруари 2026 г.

