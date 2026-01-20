Комбинирана руска атака по Киев остави квартали без ток и вода при минусови температури

Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Ударите са довели до прекъсване на електро- и водоснабдяването в части от града, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

По думите му удар по източния бряг на река Днепър е причинил спирането на тока и водата. Засегната е сграда, а един човек е ранен, уточни Кличко в публикация в Telegram. Атаката е извършена при изключително тежки метеорологични условия – температурите в Украйна са паднали до -14 градуса.

Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко съобщи, че при ударите е повреден склад, а няколко автомобила са били запалени. Щетите и последиците от атаката продължават да се оценяват.