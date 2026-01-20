НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Комбинирана руска атака по Киев остави квартали без ток и вода при минусови температури

          20 януари 2026 | 07:21 00
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Ударите са довели до прекъсване на електро- и водоснабдяването в части от града, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

          - Реклама -

          По думите му удар по източния бряг на река Днепър е причинил спирането на тока и водата. Засегната е сграда, а един човек е ранен, уточни Кличко в публикация в Telegram. Атаката е извършена при изключително тежки метеорологични условия – температурите в Украйна са паднали до -14 градуса.

          Зеленски: Русия ще повреди украинските АЕЦ Зеленски: Русия ще повреди украинските АЕЦ

          Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко съобщи, че при ударите е повреден склад, а няколко автомобила са били запалени. Щетите и последиците от атаката продължават да се оценяват.

          Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Ударите са довели до прекъсване на електро- и водоснабдяването в части от града, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

          - Реклама -

          По думите му удар по източния бряг на река Днепър е причинил спирането на тока и водата. Засегната е сграда, а един човек е ранен, уточни Кличко в публикация в Telegram. Атаката е извършена при изключително тежки метеорологични условия – температурите в Украйна са паднали до -14 градуса.

          Зеленски: Русия ще повреди украинските АЕЦ Зеленски: Русия ще повреди украинските АЕЦ

          Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко съобщи, че при ударите е повреден склад, а няколко автомобила са били запалени. Щетите и последиците от атаката продължават да се оценяват.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Военни самолети на САЩ и Канада пристигат в Гренландия

          Дамяна Караджова -
          Самолети на американско-канадското военно командване се очаква „да пристигнат скоро“ в Гренландия
          Война

          „Ислямска държава“ пое отговорност за кървавото нападение срещу китайски ресторант в Кабул

          Красимир Попов -
          Групировката Ислямска държава пое отговорност за нападението срещу китайски ресторант в афганистанската столица Кабул, при което загинаха най-малко 7 души, съобщи разузнавателната група SITE...
          Война

          Сблъсъци край Ракка ден след договореното примирие между Дамаск и кюрдските сили

          Красимир Попов -
          Сблъсъци между правителствените войски и водените от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) са избухнали в понеделник вечерта близо до град Ракка в Северна Сирия,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions