      вторник, 20.01.26
          Конституционният съд образува делото за оставката на Радев

          20 януари 2026 | 13:24
          Снимка: Александра Маркарян / offnews.bg
          Никола Павлов
          Днес, 20.01.2026 г., Конституционният съд образува дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на Република България Румен Радев.

          За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова, информираха от прессекретариата на съда.

          Президентът Румен Радев официално внесе оставката си в Конституционния съд Президентът Румен Радев официално внесе оставката си в Конституционния съд

          Президентът Румен Радев официално внесе оставката си в Конституционния съд Президентът Румен Радев официално внесе оставката си в Конституционния съд
