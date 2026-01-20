Конституционният съд образува делото за оставката на Радев

Днес, 20.01.2026 г., Конституционният съд образува дело №3/2026 г. по повод постъпила на основание чл. 97, ал. 1, т. 1 от Конституцията оставка на президента на Република България Румен Радев.

За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова, информираха от прессекретариата на съда.