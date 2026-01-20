Кристалина Георгиева поиска от Киев да отмени субсидиите за отопление и ток, посъветва украинците да „реват като лъвове сутрин“ и даде за пример „болезнения“ си опит от България

Украйна субсидира отоплението и електричеството за населението си. Причините са ясни, но в крайна сметка те трябва да бъдат премахнати, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на пленарната сесия „Украйна: Начело на бъдещето“, организирана от фондация „Виктор Пинчук“ в Давос като част от Световния икономически форум (СИФ), предава РБК.

„Поглеждайки назад към историята на моята страна (България), мога да кажа, че беше много болезнено. След еуфорията от изчезването на комунизма, настъпи суровата реалност: икономическото възстановяване изисква жертви. Следователно това е основният проблем – недовършената работа“, заяви тя.

Георгиева посъветва украинците да вярват в себе си, като лъвове. „Затова ставайте сутрин и ревете. Увереността е важна. И ви казвам от моя собствен опит, българския опит, че това няма да е лесно“, посъветва ръководителят на МВФ.

Процесът няма да е лесен, призна икономистът, добавяйки: „Но ако имате тази увереност и я демонстрирате ден след ден, ако оставите настрана вътрешните различия, ако погребете корупцията завинаги, разбира се, че ще успеете“.

Георгиева призова Киев да завърши присъединяването си към Европейския съюз в разумен срок. Интеграцията, казва тя, ще служи като магнит за украинската икономика, необходим за пълната интеграция в Европа.

Украински представители заявиха пред Financial Times, пожелали анонимност, че Киев би бил готов да се откаже от териториални претенции като част от мирно споразумение само ако Украйна стане пълноправен член на Европейския съюз. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви през ноември възможността за въвеждане на няколкогодишен „пробен период“ за нови членове на ЕС, който би се прилагал и за Украйна.

През ноември 2025 г. Украйна и МВФ се споразумяха да разширят финансирането за страната по линия на Разширения фонд за финансиране (EFF). Според прогнозата на МВФ, общият финансов дефицит на Украйна се оценява на приблизително 136,5 милиарда долара през 2026–2027 г.

МВФ поиска Украйна да приеме бюджет, който да ангажира страната с прилагането на стратегия за преструктуриране на дълга и засилване на усилията за борба с укриването на данъци. Киев трябва да разшири данъчната основа, включително облагането на доходите от цифрови платформи, да премахне митническите вратички и да премахне ненужните освобождавания от ДДС.