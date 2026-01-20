НА ЖИВО
          Правосъдие

          КС образува дело за мандата на Борислав Сарафов

          20 януари 2026 | 20:08 150
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Конституционен съд образува дело, по което трябва да се произнесе дали ограничението от 6 месеца за временно изпълняващ длъжността главен прокурор, както и за председателите на ВКС и ВАС, противоречи на Конституцията.

          Докладчик по делото е Янаки Стоилов. Производството е образувано по питане на съдии от Апелативния съд във Варна. Те отправиха въпроса преди две седмици, но той им беше върнат за корекции.

          Повод за питането е искане от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на дело, постъпило във варненския апелативен съд.

          Сега съдиите от Варна искат от Конституционния съд да се произнесе дали чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт противоречи на основния закон, пише „24 часа“. Спорният текст предвижда, че:

          едно и също лице няма право да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на Върховния касационен съд или председател на Върховния административен съд за срок, по-дълъг от 6 месеца, независимо дали е имало прекъсвания в изпълнението на тези функции.

          Апелативните съдии от Варна посочват, че прилагането на тази разпоредба към заварени случаи създава несъвместимост с принципите на правовата държава и правната сигурност, закрепени в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, както и с изискването на чл. 5, ал. 5, според което нормативните актове трябва да действат занапред, а не със задна дата.

