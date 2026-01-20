Руският външен министър Сергей Лавров направи остро изказване относно статута на Гренландия, заявявайки, че островът не е „естествена част“ от Дания. Коментарът му идва на фона на изострено геополитическо напрежение и засилен интерес към автономната територия.

Първият дипломат на Москва подчерта, че Русия няма интерес да се намесва в дискусиите около бъдещето на острова. Изявлението му бе направено в контекста на амбициите на американския президент Доналд Тръмп за установяване на пълен контрол над Гренландия по съображения за национална сигурност.

Москва отрича апетити към острова

Лавров изрази раздразнение от появилите се внушения, че Кремъл също се стреми към влияние над територията. Той бе категоричен, че Вашингтон е напълно наясно с липсата на подобни планове от руска страна. Въпреки това, Москва реагира с видимо задоволство на искрите, прехвърчащи между САЩ и Европа по казуса.

По време на пресконференция в руската столица, министърът направи исторически паралел относно принадлежността на острова:

„По принцип Гренландия не е естествена част от Дания, нали? Тя не е била естествена част нито от Норвегия, нито от Дания. Това е колониално завоевание. Фактът, че жителите днес са свикнали с това и се чувстват комфортно, е друг въпрос“.

Търговска война и ултиматуми

Ситуацията се усложни допълнително на 17 януари, когато президентът Тръмп отправи директна заплаха към европейските съюзници. Той предупреди за въвеждане на мита върху вноса от държави, които се противопоставят на евентуалното преминаване на Гренландия под американски контрол.

Европейските държави реагираха остро, посочвайки, че подобни мита биха нарушили търговското споразумение, постигнато с администрацията на Тръмп през миналата година. Очаква се лидерите на Европейския съюз да обсъдят ситуацията и възможните ответни мерки на извънредна среща на върха в Брюксел, насрочена за 22 януари.