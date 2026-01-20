Лекорню прокара част от бюджета за 2026 г. без гласуване и се изправя пред вот на недоверие

Френският министър-председател Себастиен Лекорню прокара част от бюджета за 2026 г. през парламента без гласуване, излагайки правителството си на вот на недоверие, след като бюджетните преговори стигнаха до задънена улица, предаде АФП.

За да вкара целия бюджет в сила, Лекорню ще трябва да прибегне до тази процедура още два пъти, което означава, че ще се изправи пред поредица от вотове на недоверие, внесени от опозиционните партии.

„В момента сме в задънена ситуация. Текстът вече не може да бъде подложен на гласуване. А ние смятаме, че Франция трябва да има бюджет“, заяви министър-председателят пред Националното събрание.

По думите му той е бил принуден да предприеме този ход, след като парламентът не е в състояние „да даде на нацията бюджет“.

В момента премиерът разчита на подкрепата на социалистите – ключова балансираща група в долната камара – за да оцелее при очакваните вотове на недоверие, които опозицията вече обяви, че ще внесе.

На 19 януари президентът Еманюел Макрон похвали проектобюджета, като подчерта, че той ограничава дефицита на страната до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП).

„Този дефицит позволява на страната да върви напред“, заяви Макрон, като добави, че това „изисква компромиси и отстъпки от всички“.

Ходът обаче се разглежда като отстъпление за Лекорню, който миналата година обеща да търси парламентарно одобрение за бюджета, за да избегне съдбата на двама свои предшественици, свалени именно заради бюджетни кризи.

На 19 януари премиерът призна, „с известна доза съжаление и малко горчивина“, че е бил принуден да използва извънредната процедура.