      вторник, 20.01.26
          Левски разпродаде уникален артикул само за няколко часа

          Специалният часовник на „сините“ вече не е наличен

          20 януари 2026 | 14:26
          Станимир Бакалов
          Феновете на Левски отново се оказаха изключително активни при закупуването на клубни артикули. Вчера официалният магазин на „сините“ пусна в продажба специален часовник в лимитирана серия от 112 бройки, посветен на 112-ата годишнина на клуба.

          Въпреки че цената не беше никак ниска – 306,27 евро, уникалният артикул, всеки с индивидуален номер от 001 до 112, беше продаден само за няколко часа. На онлайн шопа на Левски стои надпис, че произведеният в Швейцария часовник вече не е наличен.

