„Личен сблъсък“: Бивш министър поиска отговори от ГЕРБ и ПП-ДБ за ДПС и Радев

Коалиция „Синя България“ ще настоява за ясен и категоричен отговор от ГЕРБ дали може да се дистанцира от ДПС, както и от ПП-ДБ – дали са готови да се разграничат от президента Румен Радев. Това заяви в Пловдив лидерът на партия КОД д-р Петър Москов по време на пресконференция, на която присъстваха председателят на НФСБ Борис Ячев, председателят на националния предизборен щаб на коалицията Ивайло Йонков, както и представители на КОД – Пловдив.

По думите на д-р Москов, евентуалното влизане на Румен Радев в политиката може да се превърне в своеобразен катарзис за системата, но решението за бъдещето на страната не минава през него. Според лидера на КОД, България има нужда от твърд и убедителен десен блок в следващия парламент, който да се противопостави на процесите, заливащи страната, и да предложи ясни и смислени десни политики.

„Бъдещият парламент трябва да има политическа сила, която да дисциплинира отделните играчи и да върне страната към нормален политически живот. Решението не е Радев“, заяви Москов.

Той подчерта, че за „Синя България“ влизането на Радев в политиката не е изненада, но според коалицията той може да се превърне в лидер на евразийската перспектива за България, имайки предвид политическата му биография и подкрепата, с която е влязъл в президентската институция.

„Той винаги е бил наш политически противник и ще продължи да бъде такъв. Това не е конфликт между статукво и нова алтернатива. Това е личен сблъсък за контрол върху държавата“, подчерта лидерът на КОД.

Москов определи противопоставянето между Радев и кръговете около ДПС като борба кой по-добре ще контролира държавата, а не като реална алтернатива за управление. Според него „Синя България“ се обръща към хората, които създават стойност, към работещите и предприемачите, които не очакват държавата да им дава, а настояват тя да не им пречи.

Коалицията, която към момента е най-голямата извънпарламентарна дясна формация, заяви, че ще поддържа ясна дистанция както от Радев, така и от ДПС.

Председателят на НФСБ Борис Ячев беше категоричен, че от този момент „Синя България“ има ясен основен политически опонент.

„Радев никога не е бил наш президент. Той трябва да даде отговор с кого би управлявал, какви са вижданията му за бизнеса, антикорупционната политика и отношението му към основните политически играчи“, заяви Ячев.

По думите му Радев и Делян Пеевски имат сходни черти в политическата си кариера – и двамата са стъпили върху политически платформи, които впоследствие са били разрушени. Ячев подчерта, че коалицията влиза в кампанията мобилизирана и с ясното намерение да се позиционира като категоричен опонент на подобни модели.

Председателят на националния предизборен щаб на „Синя България“ Ивайло Йонков обяви, че кампанията на коалицията ще бъде съсредоточена върху три основни теми – икономика, сигурност и социален живот. Той подчерта, че формацията ще заявява ясно кое е истина и кое – лъжа в публичния дебат, като целта е възстановяване на доверието в дясната политическа алтернатива.