Льо Пен отрече да е участвала в система за присвояване на средства от ЕП

Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен отхвърли твърденията, че нейната партия е имала каквато и да е „система“ за присвояване на средства от Европейския парламент.

- Реклама -

Изявлението беше направено по време на обжалването на присъдата, с което Льо Пен се опитва да запази възможността си да се кандидатира за президент на Франция през 2027 г., предаде АФП.

Миналата година френски съд забрани на Льо Пен – трикратен кандидат за президент от крайнодясната партия „Национален сбор“ – да заема изборна длъжност за срок от пет години. Решението беше взето заради схема с фиктивни назначения на парламентарни асистенти в Европейския парламент.

Съдът постанови, че в периода 2004–2016 г. Льо Пен, още 24 бивши евродепутати, парламентарни асистенти и счетоводители, както и самата партия, са действали в рамките на „система“, чрез която средства от Европейския парламент са били използвани за заплащане на служители на „Национален сбор“ във Франция.

Льо Пен, още 11 обвиняеми и партията обжалват това решение.

„Терминът ‘система’ ме смущава, защото създава впечатление за манипулация“, заяви Льо Пен от подсъдимата скамейка.

Тя допълни, че случаите с парламентарните асистенти трябва да бъдат разглеждани поотделно, тъй като според нея отразяват „много различни реалности“.

Процесът по обжалване ще продължи до средата на февруари, а решението се очаква през лятото.

Ако първоначалната присъда бъде потвърдена, Льо Пен ще бъде лишена от възможността да участва в президентските избори през 2027 г. – вот, който се разглежда като най-сериозния ѝ шанс да спечели най-високия държавен пост.

Льо Пен достигна до втория тур на президентските избори през 2017 и 2022 г., но и в двата случая загуби от Еманюел Макрон, който този път няма право да се кандидатира, след като вече изкара два последователни мандата.