НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Льо Пен отрече да е участвала в система за присвояване на средства от ЕП

          20 януари 2026 | 22:04 40
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен отхвърли твърденията, че нейната партия е имала каквато и да е „система“ за присвояване на средства от Европейския парламент.

          - Реклама -

          Изявлението беше направено по време на обжалването на присъдата, с което Льо Пен се опитва да запази възможността си да се кандидатира за президент на Франция през 2027 г., предаде АФП.

          Миналата година френски съд забрани на Льо Пентрикратен кандидат за президент от крайнодясната партия „Национален сбор“да заема изборна длъжност за срок от пет години. Решението беше взето заради схема с фиктивни назначения на парламентарни асистенти в Европейския парламент.

          Съдът постанови, че в периода 2004–2016 г. Льо Пен, още 24 бивши евродепутати, парламентарни асистенти и счетоводители, както и самата партия, са действали в рамките на „система“, чрез която средства от Европейския парламент са били използвани за заплащане на служители на „Национален сбор“ във Франция.

          Льо Пен, още 11 обвиняеми и партията обжалват това решение.

          „Терминът ‘система’ ме смущава, защото създава впечатление за манипулация“, заяви Льо Пен от подсъдимата скамейка.

          Тя допълни, че случаите с парламентарните асистенти трябва да бъдат разглеждани поотделно, тъй като според нея отразяват „много различни реалности“.

          Процесът по обжалване ще продължи до средата на февруари, а решението се очаква през лятото.

          Ако първоначалната присъда бъде потвърдена, Льо Пен ще бъде лишена от възможността да участва в президентските избори през 2027 г. – вот, който се разглежда като най-сериозния ѝ шанс да спечели най-високия държавен пост.

          Льо Пен достигна до втория тур на президентските избори през 2017 и 2022 г., но и в двата случая загуби от Еманюел Макрон, който този път няма право да се кандидатира, след като вече изкара два последователни мандата.

          Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен отхвърли твърденията, че нейната партия е имала каквато и да е „система“ за присвояване на средства от Европейския парламент.

          - Реклама -

          Изявлението беше направено по време на обжалването на присъдата, с което Льо Пен се опитва да запази възможността си да се кандидатира за президент на Франция през 2027 г., предаде АФП.

          Миналата година френски съд забрани на Льо Пентрикратен кандидат за президент от крайнодясната партия „Национален сбор“да заема изборна длъжност за срок от пет години. Решението беше взето заради схема с фиктивни назначения на парламентарни асистенти в Европейския парламент.

          Съдът постанови, че в периода 2004–2016 г. Льо Пен, още 24 бивши евродепутати, парламентарни асистенти и счетоводители, както и самата партия, са действали в рамките на „система“, чрез която средства от Европейския парламент са били използвани за заплащане на служители на „Национален сбор“ във Франция.

          Льо Пен, още 11 обвиняеми и партията обжалват това решение.

          „Терминът ‘система’ ме смущава, защото създава впечатление за манипулация“, заяви Льо Пен от подсъдимата скамейка.

          Тя допълни, че случаите с парламентарните асистенти трябва да бъдат разглеждани поотделно, тъй като според нея отразяват „много различни реалности“.

          Процесът по обжалване ще продължи до средата на февруари, а решението се очаква през лятото.

          Ако първоначалната присъда бъде потвърдена, Льо Пен ще бъде лишена от възможността да участва в президентските избори през 2027 г. – вот, който се разглежда като най-сериозния ѝ шанс да спечели най-високия държавен пост.

          Льо Пен достигна до втория тур на президентските избори през 2017 и 2022 г., но и в двата случая загуби от Еманюел Макрон, който този път няма право да се кандидатира, след като вече изкара два последователни мандата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Гръцките фермери премахнаха блокадите на четири места в Северна Гърция

          Красимир Попов -
          Земеделци от четири пътни блокади в Северна Гърция демонтираха барикадите си след срещата с премиера Кириакос Мицотакис на 19 януари, съобщи „Катимерини“. Сред първите, които...
          Политика

          Фидан и Рубио са обсъдили „Съвета за мир“ в Газа и ситуацията в Сирия

          Красимир Попов -
          Турският външен министър Хакан Фидан и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са обсъдили по телефона последните развития в Сирия, както и предложената от...
          Политика

          България е на 62-ро място в света по индекс на военната мощ

          Красимир Попов -
          България заема 62-ро място в света по индекс на военната мощ, показват данните на онлайн платформата Global Firepower, предаде репортер на БГНЕС. Класацията е изготвена...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions