      вторник, 20.01.26
          Любо Пенев се прибира днес в България

          Превозното средство бе осигурено от собственика на ЦСКА Валтер Папазки

          20 януари 2026 | 14:15 380
          Снимка: БГНЕС
          Легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден до София днес с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Самолетът е осигурен от собственика на „червените“ Валтер Папазки и е кацнал в германския град още снощи.

          Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. До него през цялото време е съпругата му Кристина, а лечението му ще продължи в България.

          Все още не е ясно в колко часа точно ще кацне самолетът в София.

