Любо Пенев се прибира днес в България

Легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден до София днес с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Самолетът е осигурен от собственика на „червените“ Валтер Папазки и е кацнал в германския град още снощи.

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека. До него през цялото време е съпругата му Кристина, а лечението му ще продължи в България.

Все още не е ясно в колко часа точно ще кацне самолетът в София.