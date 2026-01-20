Все още е твърде рано да се правят категорични прогнози дали бъдещ политически проект, оглавен от Румен Радев, би спечелил безапелационно евентуални предсрочни парламентарни избори. Тази теза изрази политологът Любомир Стефанов в ефира на БНР, коментирайки заявката на държавния глава за влизане в реалната партийна надпревара.

Според анализатора, ключовият въпрос не е самото участие, а формата, под която то ще се реализира. Стефанов прогнозира, че президентът няма да създава нова структура от нулата, а по-скоро ще бъде представляван от партия, която той „си осинови“. Политологът е категоричен, че липса на желаещи да предоставят регистрацията си няма да има, припомняйки, че „от негово име няколко пъти бяха правени опити за летене“. Според него вече съществуват формации, които са готови „да си сложат Румен Радев на ревера или той да си ги сложи на ревера“.

Край на политическия комфорт

Експертът предупреди, че с този ход държавният глава напуска зоната си на комфорт и навлиза в коренно различна среда. Стефанов подчерта, че в продължение на 9 години Радев е имал привилегията „да си стои кротко и тихо на завет“, без действията му да подлежат на пряк контрол и без реална отговорност, извън назначаването на служебни кабинети. Сега ситуацията се променя драстично – от него ще се изискват конкретни отговори за платформа, листи, кадрови решения, както и ясни позиции по вътрешнополитически и външнополитически въпроси.

Кой губи от новия играч?

Любомир Стефанов очаква сериозно пренареждане на електоралната карта. Според неговата прогноза „Продължаваме промяната“ ще претърпи отлив на гласове, но ерозия на подкрепата не е изключена и при ГЕРБ. Особено застрашени са по-малките формации в патриотичния и популисткия спектър. Политологът смята, че партии като „Възраждане“, „МЕЧ“ и „Величие“ са обречени да бъдат „всмукани“ на въртележката на новия президентски проект.

Кадровата скамейка на бъдещата формация най-вероятно ще бъде попълнена от познати лица – част от президентските съветници и бивши служебни министри се очаква да оглавят листите или да заемат ключови позиции.

Тест за избирателите

Активността на гласоподавателите ще бъде решаващ фактор. Стефанов отбеляза, че в момента правото си на глас упражняват близо 2 милиона българи, докато около 1,5 милиона се въздържат. Предстоящият вот ще покаже дали обществото е узряло политически.

„Една част от тях ще бъдат провокирани, въпреки че това е идеалната ситуация, в която ще тестваме дали българските граждани си научиха урока, че не всеки силует, който препуска на хоризонта, е принцът на бял кон, а се оказва често, че това е конникът без глава. Ще тестваме това на практика и ще видим, ние като общество научили ли сме си урока, че не правилата на демокрацията са проблема, а хората, които пускаме да тичат на терена“, коментира политологът.

Ролята на Илияна Йотова

На фона на сътресенията, Стефанов изрази увереност, че Илияна Йотова ще бъде успешна като президент. Той посочи, че страната има нужда от успокоение и „малко разведряване“. Според него вицепрезидентът се ползва с по-широка обществена подкрепа и доверие в сравнение със самия Радев, на когото тепърва предстои да доказва електоралната си тежест в партийна битка.

В заключение политологът засегна и темата за Изборния кодекс, критикувайки постоянното прехвърляне на отговорността върху изборната система. Той изтъкна факта, че България е единствената държава в Централна и Източна Европа, която от 40 години сама „делегитимира собствения си изборен процес“, определяйки това като грешка.