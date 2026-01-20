Макрон в Давос: Отиваме към свят без правила

Светът наближава време на нестабилност, както икономически, така и по отношение на сигурността. Новите американски тарифи, насочени към отслабване на териториалния суверенитет, са неприемливи, заяви френският президент Еманюел Макрон на Световния икономически форум в Давос, предава The Guardian.

Според Макрон светът преживява „изместване към автокрация срещу демокрация“, а насилието също е във възход. Той отбеляза, че през 2024 г. в света е имало 60 войни, въпреки че, както посочи френският президент, „някои от тях са разрешени“.

„Това е преход към свят без правила, където международното право е потъпкано и където единственият закон, който изглежда има значение, е законът на силния, докато имперските амбиции отново се появяват… Конкуренция от САЩ чрез търговски споразумения, които подкопават нашите експортни интереси, изискват максимални отстъпки и открито се стремят да отслабят и подчинят Европа. В съчетание с безкрайното натрупване на нови тарифи, които са фундаментално неприемливи, особено когато се използват като лост срещу териториалния суверенитет“, заяви Макрон в Давос.

Френският президент отбеляза също, че европейците са „твърде наивни“ и са единствените, които в момента не успяват да защитят собствените си компании и собствените си пазари. Той заяви, че би искал да премахне тарифите между САЩ и Европа, тъй като няма смисъл да има тарифи между съюзниците. Макрон също предупреди, че поради заплахите на Доналд Тръмп, Европа може да използва своя механизъм против принуда (търговската базука) за първи път. Този инструмент позволява на ЕС да налага наказателни икономически мерки срещу страна, която използва принудителни методи.

„Можете ли да си представите това? Това е лудост“, посочи Макрон, добавяйки, че съжалява, че този инструмент може да бъде използван, но го нарече следствие от настоящата нестабилност.