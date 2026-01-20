НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Министърът на финансите на САЩ: Тръмп няма намерение да променя курса спрямо Украйна, или да излиза от НАТО

          20 януари 2026 | 15:56
          Министърът на финансите на САЩ Скот Бесант заяви, че политиката на американския президент Доналд Тръмп не предполага изоставяне на НАТО или прекъсване на отношенията с Европа. Той също така увери, че дискусиите около Гренландия не трябва да се възприемат като сигнал, че Вашингтон е променил курса си към Украйна и нейните съюзници, предава Associated Press.

          „Намираме се в разгара на политиката на президента Тръмп и членството на САЩ в НАТО е безспорно, както и нашето партньорство с Европа в опита да се спре войната между Русия и Украйна. В същото време това не означава, че не може да има разногласия между нас относно бъдещето на Гренландия. Успокойте истерията и си поемете дълбоко въздух“, отбеляза Бесант.

          Министърът на финансите на САЩ отбеляза, че подобни опасения са били изразявани и преди. Той подчерта, че те не са довели до икономическа дестабилизация или влошаване на отношенията със съюзниците.

          Според Бесант, САЩ в момента имат стабилна икономика, благоприятни търговски споразумения и, въпреки напрегнатия политически фон, едни от най-близките отношения с Европа.

