Министърът на финансите на САЩ: Тръмп няма намерение да променя курса спрямо Украйна, или да излиза от НАТО

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесант заяви, че политиката на американския президент Доналд Тръмп не предполага изоставяне на НАТО или прекъсване на отношенията с Европа. Той също така увери, че дискусиите около Гренландия не трябва да се възприемат като сигнал, че Вашингтон е променил курса си към Украйна и нейните съюзници, предава Associated Press.

„Намираме се в разгара на политиката на президента Тръмп и членството на САЩ в НАТО е безспорно, както и нашето партньорство с Европа в опита да се спре войната между Русия и Украйна. В същото време това не означава, че не може да има разногласия между нас относно бъдещето на Гренландия. Успокойте истерията и си поемете дълбоко въздух“, отбеляза Бесант.

Министърът на финансите на САЩ отбеляза, че подобни опасения са били изразявани и преди. Той подчерта, че те не са довели до икономическа дестабилизация или влошаване на отношенията със съюзниците.

Според Бесант, САЩ в момента имат стабилна икономика, благоприятни търговски споразумения и, въпреки напрегнатия политически фон, едни от най-близките отношения с Европа.