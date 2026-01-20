НА ЖИВО
          Мицотакис призова за разум и диалог в напрегнатите отношения между ЕС и САЩ

          20 януари 2026 | 12:43 110
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис отправи призив за логика и конструктивен диалог в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати. Според информация на „Катимерини“, премиерът настоява за дипломатически подход, за да се избегне най-лошият възможен сценарий на фона на ескалиращото международно напрежение.

          Коментарът на Мицотакис бе направен по време на официална среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. В рамките на разговора министър-председателът подчерта деликатната позиция на страната на международната сцена. Той отбеляза, че макар Атина да поддържа стратегически партньорски отношения със Вашингтон, тя остава здраво закотвена в структурите на Европейския съюз. По думите му, Гърция последователно работи за защитата на мултилатерализма и спазването на международното право.

          Мицотакис акцентира върху факта, че светът е навлязъл в 2026 г., изправен пред безпрецедентни геополитически и геоикономически предизвикателства. Той посочи, че дългогодишните предположения, които са стояли в основата на следвоенния мир и просперитет, днес все по-често се поставят под въпрос. В тази сложна среда, интересът на родината остава водещ приоритет за гръцкото правителство.

          Призивът за сдържаност идва в момент на изострени трансатлантически отношения. По-рано тази седмица Мицотакис коментира, че всяка промяна на статуквото в Гренландия би била катастрофална и би представлявала пряко предизвикателство пред НАТО.

          Напрежението се покачи допълнително, след като президентът Доналд Тръмп наложи 10% мита на европейските страни, които се противопоставят на амбициите му да поеме контрол над арктическия остров. В отговор на действията на Вашингтон се обсъждат ответни мерки от страна на ЕС под формата на мита на стойност 93 млрд. евро.

          - Реклама -

