НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Младите протестират пред кабинета на Сарафов (Видео)

          20 януари 2026 | 14:03 720
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Млади хора протестират в момента в Съдебната палата. Те са застанали пред кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това се вижда от видеоклипове, които се разпространяват в социалните мрежи.

          - Реклама -

          От тях разбираме, че младежите са опънали голам транспарант, на който са написали: „Сарафов, вън!“. От изказвания на участници се разбира, че протестиращите са поискали среща със Сарафов, но служителка ги е пратила сами да си го търсят. Възмущението е голямо, а напрежението набира скорост. Вижте видео от мястото на събитието.

          Млади хора протестират в момента в Съдебната палата. Те са застанали пред кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това се вижда от видеоклипове, които се разпространяват в социалните мрежи.

          - Реклама -

          От тях разбираме, че младежите са опънали голам транспарант, на който са написали: „Сарафов, вън!“. От изказвания на участници се разбира, че протестиращите са поискали среща със Сарафов, но служителка ги е пратила сами да си го търсят. Възмущението е голямо, а напрежението набира скорост. Вижте видео от мястото на събитието.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Божидар Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

          Росица Николаева -
          "Видимо  Румен Радев слиза на политическия партиен терен", заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", предаде репортер на Novini.bg. "Той слиза от комфорта на президентството",...
          България

          Румен Овчаров пред Евроком: Добро не ни чака, а Радев вече не е алтернатива на статуквото

          Екип Евроком -
          Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров изрази силен скептицизъм относно възможността президентът Румен Радев да разбие установения политически модел чрез пряко участие в изборна...
          България

          Жестокост: Пребиха зверски общинския координатор на „Величие“ в Гоце Делчев (СНИМКА 18+/ВИДЕО)

          Катя Илиева -
          Ужасяващ инцидент разтърси Гоце Делчев! Общинският координатор на партия „Величие“ за града и региона Станислав Жулев е бил жестоко пребит с пръти, съобщиха активисти на формацията в социалните...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions