Младите протестират пред кабинета на Сарафов (Видео)

Млади хора протестират в момента в Съдебната палата. Те са застанали пред кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Това се вижда от видеоклипове, които се разпространяват в социалните мрежи.

От тях разбираме, че младежите са опънали голам транспарант, на който са написали: „Сарафов, вън!“. От изказвания на участници се разбира, че протестиращите са поискали среща със Сарафов, но служителка ги е пратила сами да си го търсят. Възмущението е голямо, а напрежението набира скорост. Вижте видео от мястото на събитието.