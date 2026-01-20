МО РФ: Руската армия нанесе масиран удар по обекти от ВПК, енергетиката и транспортната инфраструктура на Украйна

Руската армия е нанесла масиран удар през нощта на 20 януари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс (ВПК), енергийни и транспортни съоръжения, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

- Реклама -

„В отговор на украинските терористични атаки срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар тази нощ, използвайки високоточни наземни и въздушни оръжия с голям обсег, както и ударни дронове, срещу предприятия от военната промишленост на Украйна, обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, използвани в интересите на ВСУ, складове за боеприпаси и производствени съоръжения за безпилотни летателни апарати с голям обсег. Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха поразени“, отбелязват от руското военно ведомство.