НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          МО РФ: Руската армия нанесе масиран удар по обекти от ВПК, енергетиката и транспортната инфраструктура на Украйна

          20 януари 2026 | 12:43 613
          Су-34
          Су-34
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е нанесла масиран удар през нощта на 20 януари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс (ВПК), енергийни и транспортни съоръжения, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          „В отговор на украинските терористични атаки срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар тази нощ, използвайки високоточни наземни и въздушни оръжия с голям обсег, както и ударни дронове, срещу предприятия от военната промишленост на Украйна, обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, използвани в интересите на ВСУ, складове за боеприпаси и производствени съоръжения за безпилотни летателни апарати с голям обсег. Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха поразени“, отбелязват от руското военно ведомство.

          Руската армия е нанесла масиран удар през нощта на 20 януари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс (ВПК), енергийни и транспортни съоръжения, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          - Реклама -

          „В отговор на украинските терористични атаки срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар тази нощ, използвайки високоточни наземни и въздушни оръжия с голям обсег, както и ударни дронове, срещу предприятия от военната промишленост на Украйна, обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, използвани в интересите на ВСУ, складове за боеприпаси и производствени съоръжения за безпилотни летателни апарати с голям обсег. Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха поразени“, отбелязват от руското военно ведомство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Украински медии за Радев: Проруският президент, който нарече защитата ни „обречена кауза“

          Георги Петров -
          Оставката на президента Румен Радев и последвалият намек за влизането му в активната политика предизвикаха незабавен отзвук извън пределите на България. Украинското издание Kyiv...
          Война

          ВВС на Украйна: „Циркон“ удари обект от критичната инфраструктура във Винница

          Иван Христов -
          Ракетата „Циркон“, използвана от Русия срещу Украйна, се е насочвала към Винницка област, заяви Юрий Игнат, началник на отдела за комуникации на Командването на...
          Война

          Сергей Лавров: Първите седмици на 2026 година бият всички рекорди по впечатлителност

          Иван Христов -
          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че първите седмици на 2026 г. ще „счупят всички рекорди по впечатлителност“, посочвайки атаката на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions