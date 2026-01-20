НА ЖИВО
          Мощна геомагнитна буря може да направи северното сияние видимо далеч на юг в САЩ

          20 януари 2026 | 03:17 120
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Метеоролози съобщават, че сериозно смущение в магнитното поле на Земята в понеделник може да доведе до необичайно южна поява на северното сияние в Съединените щати, като е възможно то да се наблюдава дори в щатите Алабама и Северна Калифорния.

          От Националната океанска и атмосферна администрация предупредиха, че силната геомагнитна буря може да предизвика и технически проблеми, включително нарушения в контрола на електрическото напрежение и въздействие върху спътниковите операции.

          Служители на NOAA заявиха, че жителите на северните и централните щати на континенталната част на САЩ могат да търсят полярното сияние през нощта, ако метеорологичните условия позволяват. По думите им сиянията може да станат видими над голяма част от северната половина на страната и дори чак на юг – от Алабама до Северна Калифорния.

          Бурята е резултат от изригване на слънчев материал и магнитни полета, което е напуснало Слънцето в неделя и се очаква да достигне Земята в понеделник и вторник. Според NOAA интензитетът на тази геомагнитна буря е „много рядък“.

          Шон Дал от Центъра за прогнозиране на космическото време към NOAA посочи, че последният път, когато слънчева радиационна буря с подобна сила е достигнала Земята, е бил през 2003 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Катастрофа със 100 превозни средства блокира магистрала в Мичиган

          Красимир Попов -
          Служители на реда съобщиха в понеделник, че продължава разчистването на пътищата след масова катастрофа с около 100 превозни средства на заснежени участъци в северния...
          Политика

          Нетаняху: Няма да има турски или катарски войски в Ивицата Газа

          Красимир Попов -
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че в Ивицата Газа няма да бъдат разполагани турски или катарски войски, като подчерта, че Израел обсъжда единствено със...
          Крими

          Девети полицай почина в Гватемала след вълна от бандитско насилие, страната е под извънредно положение

          Красимир Попов -
          Властите в Гватемала съобщиха в понеделник, че девети полицай е починал от нараняванията си, получени по време на ескалиращо бандитско насилие, което принуди правителството...
