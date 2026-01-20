НА ЖИВО
          Наталия Киселова: Оставката на Румен Радев ще промени политическия терен

          20 януари 2026 | 11:45
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Оставката на президента Румен Радев ще доведе до съществена промяна в политическата среда, но към този момент той се придържа стриктно към Конституцията и не обявява участие в предизборната надпревара. Това заяви преподавателят по конституционно право и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

          По думите ѝ, след подаването на оставката ще има яснота как и с кого президентът би се явил на избори, като е възможно в рамките на този период той да стане лице на вече съществуваща партия или коалиция.

          Киселова подчерта, че значителна част от избирателите, подкрепили през годините „Български възход“ на Стефан Янев и „Продължаваме промяната“, са били и гласоподаватели на Румен Радев.

          Първият президент, подал оставка: Кой е Румен Радев? Първият президент, подал оставка: Кой е Румен Радев?

          Тя припомни, че по Конституция президентът може да бъде член на политическа партия, но няма право да участва в нейното ръководство.

          По думите ѝ, през изминалите години Радев е бил в опозиция на правителствата, които не са били служебно назначени от него, поради което:

          „той не може да бъде обвинен в пристрастия или антипатия към някой от политическите субекти“.

          Тя допълни още:

          „За разлика от други, той не е заемал ярки партийно-политически позиции, по-скоро е правил ярки политически изказвания срещу правителства, но не срещу партия“.

          Според доц. Киселова темата за оставането на България в Европейския съюз ще бъде ключова в предизборната кампания. Тя бе категорична, че проевропейската ориентация на „БСП – Обединена левица“ е без съмнение. Друга водеща линия в кампанията ще бъде ролята на Европа и ЕС в мирните процеси по света.

          Преподавателят по конституционно право коментира и възможната роля на Илияна Йотова, като подчерта, че тя ще бъде изключително предпазлива и ще изпълни по най-добрия начин конституционните си задължения – избор на служебен премиер и назначаване на служебен кабинет.

          По нейна оценка, служебен премиер може да бъде излъчен измежду омбудсмана, заместник-омбудсмана, председателя на Сметната палата или негов заместник. Киселова изрази мнение, че предварителен отказ от подобна позиция е неправилен, тъй като първо трябва да се проведат разговори и едва след това да се вземе окончателно решение.

