      вторник, 20.01.26
          Европа

          НАТО ограничи обмена на разузнавателни данни със САЩ заради ситуацията около Гренландия

          20 януари 2026 | 08:46
          Иван Христов
          Иван Христов
          Чиновниците в НАТО отказват да споделят разузнавателна информация със САЩ поради заплахите на президента Доналд Тръмп да завземе Гренландия, съобщи The i Paper, позовавайки се на свои източници.

          Събеседниците на изданието отбелязват, че служители на разузнаването и военните преди това са си сътрудничили в борбата с всички видове заплахи, от открита война до тайни операции. Амбициите на президента на САЩ да придобие Гренландия обаче подкопават доверието и разрушават дългогодишни споразумения.

          Запознат заяви пред The ​​i Paper, че „това създава напрежение и недоверие между европейските и американските колеги в НАТО“.

          Той добави, че служителите вече не „общуват открито“ на фона на нарастващите опасения, че информацията ще достигне до Тръмп и ще бъде използвана в опит на САЩ да завземат Гренландия със сила.

          Източник от британското разузнаване нарече влошаването на отношенията между Белия дом и неговите съюзници „безпрецедентно“ и предупреди, че „индивидуалните политически сътресения“, причинени от Тръмп, ще повлияят на отношенията в разузнаването.

          САЩ и Великобритания споделят разузнавателна информация съгласно споразумението, често наричано „Две очи“, и разузнавателния алианс „Пет очи“, който включва Австралия, Канада и Нова Зеландия.

          Източник от британското разузнаване обаче заяви пред The ​​I Paper, че последните заплахи на Тръмп са дали почва на идеята, че Великобритания вече не е съюзник в „Две очи“, а по-скоро „просто част от Европа“.

