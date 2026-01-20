НА ЖИВО
      вторник, 20.01.26
      НА ЖИВО
          Европа

          Най-мощната в последно време магнитна буря обхваща Земята на 20 януари

          20 януари 2026 | 08:36 160
          Магнитна буря
          Магнитна буря
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През почивните дни скоростта на слънчевия вятър се е увеличила поради високоскоростен поток в коронална дупка. Това предизвика умерено повишаване на геомагнитната активност и днес нова мощна магнитна буря ще удари нашата планета.

          Според Британската геоложка служба, на 18 януари на Слънцето са наблюдавани продължително слънчево изригване от клас X1.9 и свързано с него изхвърляне на коронална маса в пълен ореол.

          Очаква се това изхвърляне да достигне нашата планета днес, 20 януари.

          Изригване на филамента също беше наблюдавано през нощта на 18 януари. „В резултат на това очакваме значително повишаване на геомагнитната активност, като е вероятно да преобладават бурни условия G3, с възможни периоди на бурни условия до G4“, предупреждават учените.

